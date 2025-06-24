小米MIX Flip 2官宣配备5165mAh金沙江电池

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:近日，小米官微正式介绍了即将发布的小米MIX Flip2，这款小折叠屏手机在续航、设计、性能等多方面都带来了惊喜。

在续航方面，小米MIX Flip2配备了5165mAh的小米金沙江电池，该电池拥有10%的超高含硅量，能量密度高达843Wh/L。凭借这一配置，小米MIX Flip2在日常应用中的综合续航提升了18%。

值得一提的是，尽管内置了大容量电池，小米MIX Flip2依然保持了轻薄的设计。其重量仅为199g，厚度也只有7.57mm，同时配备了4.01英寸的多功能大外屏，以及骁龙8至尊版处理器、双VC立体散热系统、50W无线秒充等旗舰级配置，让用户在享受轻薄机身的同时，也能体验到媲美Pro直板机的旗舰性能。

此外，小米MIX Flip2在抗摔能力和屏幕平整度方面也有了显著提升。该机搭载了最新一代的小米龙骨转轴，采用行业首款三级连杆四浮板结构，并配备了6.86英寸的50m超韧柔性玻璃。这些创新设计使得小米MIX Flip2的折痕极浅，经过20万次折叠后，折痕平均深度仍小于50m，相当于A4纸厚度的一半，为用户带来了更加出色的视觉体验。

小米集团总裁卢伟冰表示，去年小米小折叠屏手机就提出了“拒绝做美丽小废物”的口号，旨在让用户拥有直板旗舰的体验。而今年，小米MIX Flip2的目标是在更多维度上看齐甚至超越Pro级直板旗舰。

据悉，小米MIX Flip2将于6月26日正式发布。这款集轻薄设计、持久续航、旗舰性能于一身的小折叠屏手机，无疑将为用户带来全新的使用体验。

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