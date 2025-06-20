AI日报：MiniMax发布视频智能体Hailuo Agent；昆仑万维开源 Skywork-SWE-32B；B站接入Qwen 3等模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、MiniMax重磅发布视频Agent工具:一句话生成高清视频，人脸ID还能完美一致!

MiniMax推出了视频Agent工具，支持文本到视频生成及人脸图片驱动的视频生成，大幅降低创作门槛，适用于多种场景，展现了其多模态AI技术的实力。

【AiBase提要:】 🎥 文本到视频生成，一句话即可生成高清视频，适合各类创作需求。 👤 支持人脸图片驱动，视频中人物身份特征高度一致，满足个性化需求。 🌐 基于多模态AI技术，提供视频生成API接口，助力开发者和企业创新。

2、昆仑万维发布并开源 Skywork-SWE-32B:开源软件工程智能体模型引领新风潮

昆仑万维发布的Skywork-SWE-32B在软件工程任务中表现出色，刷新了开源模型的最佳成绩，并通过自动化流程构建了大规模高质量数据集。

【AiBase提要:】 🌟 Skywork-SWE-32B在SWE-bench Verified基准上取得38.0%的pass@1准确率，刷新了现有32B开源模型的最佳成绩。 📈 引入测试时扩展技术后，准确率提升至47.0%，显著缩小了与闭源模型的性能差距。 🔍 昆仑万维建立了自动化流程，构建出超1万条高质量、可验证的SWE任务数据集，为模型训练奠定基础。 详情链接:https://quixotic-sting-239.notion.site/eb17f379610040ceb54da5d5d24065bd

3、B站接入通义千问Qwen3等模型 推出数据洞察智能体InsightAgent

B站通过接入通义千问Qwen3、Qwen-VL等模型，推出了数据洞察智能体InsightAgent，显著提升了其商业平台‘花火’和‘必达’的效率。在618电商大促期间，‘花火’平台的AI选人功能使商单成交效率提高了5倍以上，而‘必达’平台则利用InsightAgent生成智能报告，缩短了品牌投放决策时间。

【AiBase提要:】 ✨ B站接入通义千问Qwen3等模型，推出数据洞察智能体InsightAgent。 🚀 ‘花火’平台的AI选人功能大幅提升商单成交效率，实现5倍增长。 📊 ‘必达’平台应用InsightAgent生成智能报告，加速品牌投放决策过程。

4、灰测!ChatGPT 深度整合谷歌 Gmail 与日历功能

ChatGPT 新增与谷歌 Gmail 和日历的深度整合功能，支持自动邮件回复和日程创建，未来将极大提升工作效率。

【AiBase提要:】 📧 ChatGPT 整合 Gmail，可自动分析邮件并生成回复与待办事项。 🗓️ 支持通过自然语言指令创建日历事件，同步至设备。 🚀 预计2-3个月内全球上线，强化工作与时间管理效率。

5、名为 “The OpenAI Files” 新网站启动，深扒 OpenAI 内部运作

新网站 ‘The OpenAI Files’ 上线，汇集 OpenAI 内部文件及批评，引发公众对其是否偏离非营利目标的讨论，同时聚焦AI开发的透明度、安全性和监管。

【AiBase提要:】 🌐 新网站 ‘The OpenAI Files’ 汇集对 OpenAI 的内部批评与文档。 📊 该平台关注 OpenAI 是否偏离非营利目标，转而服务投资者。 🛡️ 目的是引发公众讨论 AI 开发中的透明度、安全性与监管问题。 详情链接:https://www.openaifiles.org/

6、腾讯云推出全链路AI驱动应用开发平台“AI Builder”

腾讯云AI Builder通过自然语言处理技术，降低应用开发门槛，使无技术背景用户也能轻松创建小程序或网页应用。

【AiBase提要:】 ✨ 用户仅需用自然语言描述需求，AI Builder即可自动完成从设计到上线的全流程。 ⚙️ 平台自动配置后端资源，确保应用生成即可用，支持用户局部修改与部署。 🌐 提供低代码编辑器和代码包导出功能，满足普通用户和专业开发者不同需求。 详情链接:https://tcb.cloud.tencent.com/

7、HeyGen重磅推出UGC广告数字人

HeyGen推出的UGC广告数字人功能利用AI技术，通过简单的操作就能生成高质量的广告视频，大幅降低制作成本和时间，为品牌营销带来革新。

【AiBase提要:】 ✨ 一键生成真实感UGC广告:上传产品图片、选择数字人形象、输入脚本，几分钟内即可生成高质量广告视频。 🤖 Avatar IV技术支持超现实体验:实现高度逼真的面部表情、肢体动作和语音同步，适用于多语言版本。 📈 推动UGC营销普及:解决传统UGC创作痛点，提高互动性和转化率，助力品牌全球化营销。

8、无需邀请码!Manus AI推出Windows桌面应用程序

Manus AI的Windows桌面应用程序已上线Microsoft Store，提供从数据分析到代码生成的全面支持，通过本地化性能优化和深度集成Windows生态，显著提升用户体验。

【AiBase提要:】 ✨ 强大的自主性:Manus AI能自主规划并执行复杂任务，如任务管理和代码生成，大幅提升效率。 💻 本地化体验:利用本地计算资源，提供更快响应速度和更低延迟，支持离线任务处理。 🌐 深度集成:与Windows生态深度融合，适配多种场景，包括办公、开发和创意领域。

9、用AI会让人变笨!研究揭示:过度依赖AI或导致损坏批判性思维与记忆力

麻省理工学院的一项研究表明，尽管大型语言模型（LLM）如ChatGPT能带来便利，但过度依赖可能削弱个体的学习技能，包括记忆力和批判性思维能力。

【AiBase提要:】 🧠 LLM组参与者的大脑连接性减弱，记忆和所有权受损，长期使用可能削弱学习技能。 ⏳ 即便LLM初期提升效率，但长期看可能以牺牲深度学习成果为代价，形成认知负债。 📚 教育环境中结合AI工具与无工具学习阶段，有助于平衡即时技能转移与长期神经发展。

10、Perplexity重磅升级!定时任务+SEC金融数据，炒股分析神器来了!

Perplexity推出定时任务功能，结合SEC数据，为金融从业者提供高效研究工具，提升信息获取效率。

【AiBase提要:】 📈 定时任务功能上线，自动整理金融资讯，节省手动搜索时间。 📊 SEC数据加持，将复杂数据转化为易懂分析结果，支持多维度查询。 🤖 AI交互体验直观，适合个人投资者及专业分析师，助力精准投资决策。

11、Mozilla 宣布停运 AI 内容检测工具 “Deep Fake Detector”

Mozilla 宣布将于6月26日停运其 AI 内容检测扩展程序“Deep Fake Detector”。尽管该工具曾帮助用户识别AI生成内容，但活跃用户不足3300人。这一决定可能反映了Mozilla对AI生成内容的默认接受态度，也凸显了用户对辨别AI内容真实性工具的需求。

【AiBase提要:】 🌟 Mozilla 将于6月26日停运 “Deep Fake Detector” 扩展程序，标志着对AI生成内容态度的转变。 🔍 该工具虽基于开源模型，但因活跃用户少，未能广泛推广，暴露了用户需求与实际使用之间的差距。 📰 关闭检测工具可能暗示Mozilla对AI内容的默认接受，这对依赖高质量内容的用户来说是个挑战。

12、人人皆可创作音乐!腾讯 AI Lab 推出开源音乐生成大模型 SongGeneration

SongGeneration 是腾讯 AI Lab 推出的开源音乐生成大模型，解决了音质、音乐性和生成速度的问题，支持文本控制、多轨合成和风格跟随等功能，通过预训练的3B参数架构，为音乐创作提供强大支持。

【AiBase提要:】 🎶 SongGeneration 提升了音乐生成的音质与速度，解决行业难题。 🎤 用户可通过关键词或参考音频生成个性化音乐，创作更自由。 🎵 基于3B参数的大型架构，经过海量歌曲预训练，实现智能化音乐生成。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/tencent/SongGeneration

13、快手重磅推出 OneRec 推荐系统，开启智能推荐新时代!

我对于快手推出OneRec感到非常兴奋，它不仅大幅提升了推荐效率，还降低了运营成本，让用户获得更加个性化的体验。这种创新让我看到了短视频行业未来的无限可能。

【AiBase提要:】 利用先进大模型技术重塑传统推荐架构，计算效率提升10倍。 OneRec已上线快手App及极速版，承担约25%的每秒请求数量，显著提升用户体验。 系统降低运营成本至传统方案的10.6%，推动行业进入‘端到端生成式觉醒’新阶段。

14、ChatGPT 新笔记工具发布:隐形记录，智能整理会议精华

ChatGPT推出新笔记工具，主打隐形记录与智能整理，主要面向会议记录、头脑风暴及个人笔记管理，通过强大的自然语言处理能力实时生成结构化笔记。

【AiBase提要:】 ✨ 主打‘隐形’记录体验，用户点击图标即可后台录音并自动生成转录与结构化笔记。 📝 利用记忆功能与提示词，提供个性化笔记生成，支持提炼关键点与总结报告。 🌟 逐步开放至Pro、Enterprise等用户，与API集成后可拓展至更多工作流平台。

15、宇树科技近期已完成C轮融资交割

宇树科技完成了C轮融资交割，多家知名投资机构参与，投前估值超100亿元人民币，公司可能为未来上市做准备。

【AiBase提要:】 宇树科技完成C轮融资交割，多家知名投资机构参与，包括中国移动旗下基金、腾讯、阿里、蚂蚁金服和吉利资本。 公司投前估值超100亿元人民币，部分投资人认为估值仍显保守，表现引人注目。 宇树科技更名为股份有限公司，可能为上市做准备，创始人王兴兴对在香港上市持开放态度。

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