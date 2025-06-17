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REDMI K80版官宣升级超宽频赛博马达

2025-06-17 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:今日，REDMI官方微博发布重磅消息，REDMI K80至尊版将迎来关键升级，搭载超宽频赛博马达，并配备闭环驱动IC，官方宣称这将是振感体验的一次重大飞跃。

据REDMI介绍，此次升级的超宽频赛博马达在性能上有了显著提升。马达启停速度较以往提升了53%，振动一致性更是暴涨62%。不仅如此，该马达还是安卓阵营中体积最大的，能够在全频段实现更大的振动量，为用户带来更为震撼的触感反馈。

为了进一步提升用户体验，这颗马达还经过了近百种振效的定制调校。在不同的使用场景下，如游戏、通知提醒等，用户都能感受到更加细腻、真实的交互质感。

在音质方面，REDMI K80至尊版同样表现出色。它配备了1115同轴对称双扬，这款扬声器与华为万元机同款，但REDMI K80至尊版更为“豪横”，直接搭载了两个完全一致的扬声器，组成了大师级同轴对称双扬。REDMI品牌总经理王腾自信地表示:“我有信心，K80至尊版的音质是现在行业独一档。”这一配置无疑将为用户带来REDMI史上最佳的音质体验。

除了豪华的马达和扬声器配置，REDMI K80至尊版的性能也十分强悍。它搭载了天玑9400+旗舰芯片，并首发独显芯片D2，为手机提供了强大的运算能力和图形处理能力。同时，该机还配备了REDMI史上最大的3D冰封循环冷泵，并搭载了狂暴引擎4.0，实现了行业更深度性能调优。在双芯和强大散热系统的加持下，K80至尊版在安兔兔综合性能跑分中超过了324万分，创下了同芯片的新纪录。

在其他配置方面，REDMI K80至尊版同样不遗余力。它采用了四曲包裹式金属中框，搭配旗舰玻纤背板和金属相机Deco，整体外观质感十足。正面配备了一块6.83英寸的直屏，支持超声波指纹解锁，解锁速度更快、更安全。后置则搭载了一颗5000万像素的主摄，能够满足用户日常拍摄的需求。

REDMI K80至尊版此次在振感、音质、性能以及配置等方面的全面升级，无疑将为用户带来更加出色的使用体验。

REDMI K80至尊版升级超宽频赛博马达：安卓最大体积 振感起飞

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