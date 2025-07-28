REDMI Pad 2官宣搭载11英寸2.5K柔光屏 将于 8 月 1 日开售

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:今日，REDMI正式官宣推出旗下第二代平板产品——REDMI Pad 2，引发了众多消费者的关注。这款平板亮点颇多，在屏幕配置上，它搭载了一块 11 英寸的2.5K屏幕，并且采用了同级别中较为罕见的柔光屏幕。

柔光屏幕有着独特的优势，相较于标准屏，它能够显著减少反光和眩光，这对于长时间使用平板的用户来说，可以有效减轻眼睛疲劳。同时，柔光屏还具备抗指纹、清洁方便等优点。不过，它也存在一些小瑕疵，画质相对略逊一筹，对比度偏低，而且成本也稍高一些。

REDMI品牌总经理王腾介绍称，REDMI Pad2 定位为千元级大平板。这样的定位使得它非常适合放在家中，供老人观看剧集，或者供小朋友学习使用，能满足家庭日常娱乐和学习的基本需求。

在护眼功能方面，REDMI Pad2 表现出色。它支持 21 重护眼功能，还具备莱茵三重护眼认证，同时引入了小米青山护眼技术，全方位呵护用户的眼睛健康。此外，该平板还支持湿手触控与手写笔触控，为用户的使用提供了更多便利。

续航能力也是消费者关注的重点之一。REDMI Pad2 内置了9000mAh大电池，在同价位平板中有着出色的续航表现，能够满足用户长时间使用的需求。

在外观和存储选择上，REDMI Pad2 也充分考虑了用户的个性化需求。根据小米京东自营旗舰店显示，该平板提供灰色、紫色、青色三款配色供用户挑选。存储版本方面，有6GB + 128GB、8GB + 128GB以及8GB + 256GB三种选择，能够满足不同用户对于存储空间的需求。

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