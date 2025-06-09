小鹏G7官宣6月11日发布 号称具有L3级算力的AI汽车

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:今日上午，小鹏汽车董事长何小鹏向外界透露，全新小鹏G7将于本周三晚正式亮相，这款车型被定位为市场上首款具备L3级算力的AI汽车。

何小鹏强调，G7不仅融合了极致的硬核科技，还注重空间舒适性，是一款面向未来的智能SUV。他特别提到了G7设计的流线型外观，认为其创新与力量感并存，光影流动间尽显美感与张力。

据悉，小鹏G7已经完成了相关申报工作，其设计风格延续了家族式特征，这一设计最早在小鹏P7上得以展现，如今应用于SUV车型上同样显得和谐自然。车辆尾部采用了与P7相似的贯穿式“钩状”尾灯设计，增添了几分辨识度。作为一款中型SUV，小鹏G7的长宽高分别为4892mm x1925mm x1655mm，轴距达到了2890mm，拥有黑色的下包围、较高的离地间隙以及大尺寸尾翼，整体设计风格偏向年轻化。

值得一提的是，前段时间小鹏G7的内饰被电视台意外曝光，从曝光的画面来看，其内饰依旧延续了极简风格，甚至取消了传统的仪表盘设计。而近日，小鹏汽车还宣布与华为合作打造的追光全景AR-HUD将首发搭载于G7车型上，为驾驶者提供更加丰富的驾驶信息展示。

在动力方面，根据申报信息，小鹏G7将搭载与小鹏G6同款的电动机（TZ230XY01F30B），峰值功率为218千瓦，并配备中创新航科技生产的磷酸铁锂电池组。虽然续航里程尚未公布，但超低能耗预计将成为G7的一大卖点。

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