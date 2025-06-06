雷军官宣小米高阶驾驶培训课开课 SU7Max实车教学

小米集团公关部王化近日晒出珍藏8年的澎湃S1芯片，这是小米2017年2月发布的首款自研芯片。雷军曾表示，虽然造芯充满挑战，但小米仍坚定投入。如今时隔8年，小米宣布将于5月下旬发布全新自研玄戒O1芯片。从澎湃S1到后续系列产品，再到即将发布的O1芯片，小米在造芯道路上不断探索前行。业内人士指出，中国半导体市场需要更多像小米这样的企业参与，共同推动行业发展。小米持续投入芯片研发，展现了其在核心技术领域的长期布局。