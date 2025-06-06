雷军官宣小米高阶驾驶培训课开课 SU7Max实车教学

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:今日，小米集团CEO雷军宣布，小米汽车精英驾驶高阶培训课程北京站正式开课，冠军车手谢欣哲作为特邀嘉宾到场参与教学。该课程由小米汽车官方推出，旨在通过系统性实车训练提升车主的驾驶技能与安全意识。
据小米汽车介绍，此次培训课程教练团队均具备10年以上驾控培训经验，曾服务于多家一线豪华汽车品牌，并持有全球多项专业体系认证资质。课程全程采用小米SU7Max车型进行实车教学，围绕车辆动力性能、制动响应、转向控制等核心特性，设计针对性训练模块。
课程内容涵盖复杂路况应对技巧，重点针对紧急制动避险、连续避障、打滑失控等高风险场景开展多轮实车演练。学员将通过“加速/制动/紧急变线实操”“绕桩练习”“低附着路面驾驶”及“金卡纳综合训练”等环节，系统性提升对车辆动态的掌控能力。其中，金卡纳练习环节要求学员在限定场地内完成连续转向、精准控速等高难度操作，综合检验驾驶技能的应用水平。
此前，雷军在小米15周年战略新品发布会上曾透露，该课程专为小米车主打造，原价1999元，首批开放10000个免费名额。此次北京站课程作为全国首场落地活动，标志着小米汽车在车主服务生态建设上迈出重要一步。
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