微信视频号宣布可修改封面和文案 但有这些要求

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:2025年6月6日，微信视频号平台迎来一项新功能更新:用户现可对发布时间在三个月内的视频进行文案修改，每次修改支持调整20个字符，同时提供封面更换选项并支持预览效果。
操作路径为点击视频"转发"按钮后选择"修改"，但需注意修改机会仅限一次，文案与封面调整需同步确认。
这项调整为创作者提供了更灵活的内容优化空间，有效解决了此前因文案错误或封面选择不当导致的传播效果受限问题。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:2025年6月6日，微信视频号平台迎来一项新功能更新:用户现可对发布时间在三个月内的视频进行文案修改，每次修改支持调整20个字符，同时提供封面更换选项并支持预览效果。
操作路径为点击视频"转发"按钮后选择"修改"，但需注意修改机会仅限一次，文案与封面调整需同步确认。
这项调整为创作者提供了更灵活的内容优化空间，有效解决了此前因文案错误或封面选择不当导致的传播效果受限问题。
（举报）
微信视频号平台宣布对算法推荐系统进行优化，旨在为用户提供更优质、多样化的视频内容，并帮助用户探索更多兴趣领域。此次优化结合了“好友推荐”和“算法推荐”双重机制，通过社交关系互动、“不感兴趣”反馈以及常看类目自主调整等功能，提升用户体验。
微信红包封面服务费调整：自2025年5月14日起，技术服务费取消最低1元限制，统一调整为20%费率。此前订单仍按原规则收费（20%费率，不足1元按1元收取）。此举旨在提升创作者收益，目前平台已支持认证定制方自主设计封面样式和故事，用户可通过专属渠道发布获取收入。数据显示2025年春节期间，用户创作的微信红包封面超1亿款，覆盖3.9亿收礼用户。今年春节微信还上线了自制封面功能，支持个人用户上传照片制作专属封面。
惠选订房凭借创新模式登上《中国经济周刊》封面。该平台采用"滴滴打车"式酒店预订模式，消费者自主出价，区域内酒店选择接单，既满足个性化需求又避免扰乱酒店价格体系。创始人马昭德表示，该模式在淡季能帮助酒店回收成本，上线后市场反响超出预期。报道指出，在促消费政策背景下，惠选订房的创新实践为行业树立了新标杆，通过优质供给创造新需求，展现了消费市场的创新活力。这一模式既为消费者带来实惠，也为酒店业注入新动能，有望推动行业向多元化方向发展。
这个扎根深圳南油服装产业带18年的品牌，在早年实体寒冬中被迫转型，却意外在视频号卖爆了。 根据视频号官方统计数据，@爱丽丝服饰ALICE 的首播GMV就高达400w，3天累计超过1000w。 为什么@爱丽丝服饰ALICE 能在视频号卖爆单?跟随「KOL使用手册」的视角，让我们一起来探索。
最近，抖音平台上一些博主流行起了深夜护送100个陌生女孩回家”的挑战。 虽然美其名曰护送，但很多博主发出来的视频内容都是以逗乐、取笑，甚至搭配着一些猥琐表情对着女生笑，追着女生跑的内容。 更离谱的是，还有一些博主借着随机护送女孩回家”这一挑战拍恶搞段子，还有什么挑战捉100个老婆回家”等内容。 甚至这么博主还自称他们的视频正能量”，流量也很�
微信珊瑚安全发布公告，宣布为进一步深化短视频恶意营销问题治理，积极响应中央网信办2025年“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动要求，微信开展为期三个月的专项整治行动。此次行动旨在从严打击恶意虚假摆拍、散布虚假信息、违背公序良俗、违规引流营销等恶意营销行为。在4月15日至5月15日的整治期间，微信共清理有害信息45759条，处置违规账号6845个。
甚至，《豺狼的日子》这部去年上线的剧都被“心中之城”再次带火，登上了豆瓣近期热门欧洲剧榜第二位，大量新影评涌入，许多都是被解说视频安利而来。 不少网友听着解说声音耳熟，才发现这是抖音近6000万粉丝影视大号“毒舌电影”曾经的旁白声。 “心中之城”坦然回应了此事，他在账号简介中表示:不久前因个人原因离开就职8年的“毒舌电影”，知识和经验皆是从�
ITC保伦股份产业园二期项目主体结构封顶仪式圆满举行。该项目占地近百亩，总建筑面积12万平方米，总投资超10亿元，是集自动化、信息化、智能化于一体的现代化工厂。作为番禺区灯光音响产业链龙头企业，ITC坚持产业引领，构建全产业链生态体系，显著提升供应链韧性。封顶仪式现场气氛热烈，标志着项目建设取得重大阶段性胜利。ITC保伦股份成立于2008年，专注声光电讯系统集成研发制造，拥有五大生产基地和超30万平方米现代化产业园。未来，ITC将继续以高标准推进项目建设，为区域经济发展注入新动能。
如果把短剧行业的发展看作一个故事，那么这个故事正走向高潮。 不久前，中央广播电视总台的精品短剧集《奇迹》在深圳开机发布，“总台首部原创自制精品短剧”的标签引人瞩目，演员阵容更是大大拉高了短剧的门槛。胡歌、宋佳、雷佳音等头部艺人都参与其中，一改大家印象里，短剧多是不知名演员的配置。 同时，各路视频平台动作不断。一方面，抖音刚刚宣布要成�
拥有百万粉丝的网红“是小念噢”发布视频，其内容暗示该博主疑似遭勒索后自杀去世，此消息迅速在网络上引发关注与热议。 然而，警方随后发布通报揭开了真相。原来，涉事人员孙某因一时冲动，故意编造