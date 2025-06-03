小米汽车回应UWB智能钥匙优势：精度更高 空间感知更出色

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:昨日晚间，小米汽车官方发布了答网友问（第150集），针对网友关心的多个关于小米YU7的问题作出回应。

对于“小米YU7上市后，产能够不够，会不会要等很久才能提车”这一提问，小米汽车表示，目前公司正在为小米YU7的大规模量产做积极准备，有信心在车辆正式上市后，以最快的速度向用户交付新车。同时，小米汽车建议用户持续关注小米汽车APP上的官方信息，以便及时了解最新动态。

在车辆配置方面，小米汽车着重强调了小米YU7配备的UWB智能钥匙。与传统蓝牙钥匙相比，UWB智能钥匙具备更高的定位精度、更强的安全性和更出色的空间感知能力，能够为用户带来更加安全、便捷的无钥匙进入和启动体验。

此外，小米YU7还提供了多种轮胎选项，以满足不同用户对于车辆性能及续航的需求。其中，19英寸轮胎（规格为245/55R19）可助力车辆实现最高CLTC续航835km，同时兼顾驾乘舒适性。而对于对运动性能有更高要求的用户，小米YU7则提供了275mm后宽胎选项，以提升车辆的抓地力和操控性。

值得一提的是，小米汽车对小米YU7的各款轮胎都进行了定制调校，确保制动性能出色，并配备四重制动冗余系统，全方位保障驾驶安全。更多关于轮胎的详细信息，小米汽车表示用户可关注后续发布的内容。

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