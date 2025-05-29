荣耀CFO彭求恩：会适时启动上市进程 让大家都满意

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:日前，荣耀正式发布了其400系列新品，会后荣耀CEO李健等高管出席了媒体采访环节，就公司发展及上市进度等话题进行了回应。

在谈及荣耀上市进度时，荣耀CFO彭求恩表示，公司目前股改工作已顺利完成，并已正式聘请券商、律师、会计师等专业团队，对上市筹备工作进行全面推进。他透露，各项上市筹备工作正在有序开展中，荣耀正为登陆资本市场做足准备。

关于具体上市时机，彭求恩指出，荣耀将综合考虑市场环境、监管政策以及企业自身发展战略等多方面因素，谨慎选择合适的上市时机，以确保上市过程平稳顺利，让市场各方都能感到满意。

据悉，荣耀已于去年12月28日通过官网发布公告，宣布荣耀终端有限公司已依法整体变更为股份有限公司，公司名称也相应变更为荣耀终端股份有限公司。这一重要举措标志着荣耀股改工作的圆满完成，为后续启动IPO流程奠定了坚实基础。荣耀方面表示，股改完成后，公司将适时启动IPO流程，并及时对外披露进一步消息。

针对市场上一直流传的荣耀借壳上市传闻，荣耀此前已明确表态，为实现公司下一阶段的战略发展，荣耀将坚定选择通过首发上市的方式推动公司登陆资本市场。此次高管回应再次重申了荣耀的上市决心和路径选择，显示出公司对未来发展的坚定信心。

（举报）