小米卢伟冰：一个能打的对手都没有 SU7产品力表现强劲

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:今日，小米集团举行了2025年一季度业绩电话会，小米集团总裁卢伟冰等高层管理人员出席了此次会议。会上，针对小米汽车相关话题，卢伟冰发表了一系列看法。

在回答媒体关于小米YU7标配激光雷达是否会对定价策略或盈利能力产生影响的问题时，卢伟冰指出，小米YU7产品力表现强劲。不过，目前该车型的价格尚未最终确定，因此不方便就价格相关问题进行深入探讨。

卢伟冰强调，产品竞争力才是企业发展的核心要素，盈利只是这一核心要素所衍生出的结果。企业不应将盈利作为直接追求的目标，只要产品具备强大的竞争力，盈利自然不成问题。

以小米SU7为例，卢伟冰表示，自SU7发布以来，市场上尚未出现能够与之抗衡的竞争对手。“一款都没有是SU7的对手，一个能打的都没有”，他认为，正是强大的产品力让SU7在市场中独树一帜，而缺乏竞争对手也为其利润率的保障提供了有力支撑。

针对YU7发布后是否会对SU7销量造成影响的疑问，卢伟冰明确表示，完全不担心SU7销量会因YU7的发布而下滑，也不认为SU7需要通过降价促销的方式来维持销量。他解释称，当前SU7的产能严重不足，交付周期依然较长，这在一定程度上也反映了市场对SU7的旺盛需求。

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