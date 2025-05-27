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一加Ace 5至尊版发布：国补后售价2124.15元起

2025-05-27 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今日下午，一加正式推出Ace系列新成员——一加Ace5至尊版，这款手机凭借其激进的性能配置与亲民的价格，迅速吸引了众多消费者的目光。

售价方面，一加Ace5至尊版提供了多种存储组合选择，以满足不同用户的需求。12GB RAM搭配256GB存储空间的版本售价为2124.15元;16GB RAM与256GB存储空间的版本售价为2379.15元;12GB RAM搭配512GB存储空间的版本售价为2549.15元;16GB RAM与512GB存储空间的版本售价为2804.15元;而顶配的16GB RAM搭配1TB存储空间的版本，售价则为3299元。以上价格均为享受国家补贴后的最终定价。

性能最激进的天玑手机！一加Ace 5 至尊版发布：2124. 15 元起

在核心配置上，一加Ace5至尊版搭载了一块6.83英寸的1.5K直屏，为用户带来清晰细腻的视觉体验。其核心处理器采用了联发科天玑9400平台，为手机提供了强劲的性能支持。拍照方面，该机前置1600万像素摄像头，后置则配备了5000万像素主摄和800万像素超广角摄像头，满足用户多样化的拍摄需求。此外，一加Ace5至尊版还内置了一块6700mAh的大容量电池，并支持100W闪充技术，让用户无需担心电量问题。

作为一款定位电竞的手机，一加Ace5至尊版在性能上进行了深度优化。它首发电竞三芯技术，包括天玑9400旗舰性能芯、灵犀触控芯以及电竞Wi-Fi芯片G1。值得一提的是，一加Ace5至尊版还是首款将风驰游戏内核写入天玑平台的手机。在一加与联发科的联合调校下，该机的安兔兔总成绩突破了322万分，成为天玑史上跑分最高的机型。

除了强劲的性能表现外，一加Ace5至尊版在Wi-Fi连接方面也进行了创新。它行业首发独家自研的电竞Wi-Fi芯片G1，该芯片内含功率放大器与低噪声放大器，射频功率显著提升，能够带来更远的覆盖范围和更稳定的连接性能。配合主动增强式超级Wi-Fi3.0技术，通过防丢包、抗干扰等技术手段，全场景解决Wi-Fi覆盖痛点。

此外，一加Ace5至尊版还注重用户的视觉健康。它支持类DC调光3840Hz超高频PWM调光技术，采用先进的类DC调光方案，在不同亮度下均能实现无有害频闪，有效缓解高频闪引发的视疲劳。同时，硬件级低蓝光技术从源头减少蓝光伤害，进一步保护视网膜健康，确保用户长时间使用依旧舒适。

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