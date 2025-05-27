网信办进一步加强整治开盒问题 以零容忍态度坚决打击

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，中央网信办专门印发通知，从多个关键维度明确工作要求，督促各地网信部门以及各网站平台强化“开盒”问题整治工作。这些维度包括阻断开盒”信息传播、完善预警机制、加大惩治力度、优化保护措施以及加强宣传引导等。

与此同时，中央网信办还召开了专题部署会议，要求微博、腾讯、抖音、快手、百度、小红书、知乎、哔哩哔哩、豆瓣等多家重点网站平台，严格对照通知要求，扎实抓好各项任务落实，切实履行好主体责任，以毫不妥协的“零容忍”态度，坚决打击“开盒”乱象。

展望下一步工作，中央网信办将继续坚持高强度打击与高力度保护并重，全力做好“开盒”问题整治。一方面，将全力阻断开盒”信息传播渠道，督促网站平台深入清理各类违法发布个人信息的内容，包括诱导网民泄露隐私、借机进行攻击谩骂和嘲讽贬低的信息，同时清理教授、买卖或提供开盒”方法、教程和服务等相关信息。对于组织煽动“开盒”、提供“开盒”服务的账号和群组，一律予以关闭或解散。

另一方面，将升级完善保护措施。指导网站平台在前期治理网络暴力的基础上，进一步升级防护措施，加大“开盒”风险提示力度，设置涉“开盒”举报快速入口，及时核实网民的投诉举报，最大限度帮助网民防范和处置“开盒”问题风险。

此外，中央网信办还将加大打击惩治力度，结合个人信息保护系列专项行动，深入治理违法违规收集使用个人信息等问题，会同有关部门严厉打击泄露、盗取、贩卖个人信息，以及利用个人信息开展违法犯罪活动等行为。

在此，也呼吁广大网民提高防“开盒”意识，强化个人信息保护，自觉抵制相关行为，共同营造一个清朗有序的网络空间。

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