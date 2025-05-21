iQOO Neo10 Pro+正式发布 国补到手价2379.15元起

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今日晚间，iQOO品牌正式推出Neo10Pro++机型，其国补到手价2379.15元起，成为同档位唯一搭载2K LTPO直屏与骁龙8至尊版芯片的智能手机，以强劲配置重塑市场格局。

该机型配备6.82英寸2K Q10珠峰屏，PPI高达510，画面细腻度显著提升。屏幕全局激发亮度达1800nit，局部峰值亮度突破4500nit，在2K分辨率屏幕中表现突出。其搭载的“圆偏振光技术”通过模拟自然光特性，有效缓解用户长时间观看屏幕引发的视觉疲劳与干眼症状，实现硬件级护眼功能。屏幕同时支持2592Hz全亮度高频调光与类DC调光双模式，频闪指标低至0.03SVM，并集成旗舰级“悦目护眼”技术，构建全天候、全场景、全人群的护眼体系。

性能方面，iQOO Neo10Pro+采用自研电竞芯片Q2与骁龙8至尊版组成旗舰双芯架构，支持原生级144FPS超帧技术，并在Neo系列中首次实现PC级2K纹理超分功能。通过2K+144FPS超分超帧并发技术，该机型在保证画面流畅度的同时降低功耗，为用户提供视觉与能效的双重优化体验。该机型已通过KPL比赛用机测试认证，并与《王者荣耀》《逆水寒》《暗区突围》等六款头部游戏展开深度合作，共同构建移动游戏生态圈。

核心硬件层面，iQOO Neo10Pro+搭载高通骁龙8至尊版平台，配备LPDDR5X Ultra（9600Mbps）内存与UFS4.1闪存，前置1600万像素摄像头，后置采用5000万像素主摄+800万像素超广角双摄组合。续航方面，6800mAh大容量电池配合120W有线闪充技术，兼顾长续航与快速补能需求。

通信能力上，该机型创新采用23根环绕式天线组成的寰宇电竞信号系统，通过优化天线布局实现横握、竖握等多场景下的稳定信号传输。与《王者荣耀》联合首发的“双网融合加速”功能，在宿舍等弱网环境下可将游戏延迟降低83.7%，确保竞技场景下的流畅体验。

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