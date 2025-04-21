预知特朗普关税之灾？扎克伯格抛售 Meta 股份，套现超 50 亿元

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:在特朗普宣布对等关税，纽约证券交易所动荡之际，有消息称， Meta 平台 CEO 马克·扎克伯格、甲骨文 CEO 萨弗拉·卡兹、摩根大通董事长兼 CEO 杰米·戴蒙等均已提前抛售大量公司股票，并从中获利。

据彭博社 21 日援引内幕交易分析公司华盛顿服务公司的消息称，根据估值，Meta 首席执行官扎克伯格在股价暴跌前出售的股票最多。实际上，扎克伯格 CEO 与妻子普莉希拉・陈共同设立的慈善基金会 “陈 - 扎克伯格倡议（CZI）” 等，在今年首先季度抛售了 110 万股 Meta 股票。抛售在今年 1 至 2 月进行，抛售股份的价值总计达 7 亿 3300 万美元。1 至 2 月是 Meta 股价达到历史比较高点的时期，以 18 日收盘价为准，Meta 股价较 2 月高点下跌了 32%，为 501.48 美元。

此外，甲骨文 CEO 萨弗拉·卡兹在首先季度抛售了价值 7 亿 500 万美元的 380 万股公司股票，位列第二。据悉，在甲骨文股价逼近历史比较高水平 180 美元的 1 月，行使了 380 万股股票期权。之后，甲骨文的股价在特朗普发表相互关税声明后，截至 18 日下跌了 30% 以上，收于 128.62 美元。卡兹一直在通过行使权利，在股票期权到期时出售股票期权来进行交易。

帕洛阿尔托网络（Palo AltoNetworks）公司的尼科什·阿罗拉（NikeshArora）也一直在根据公司之前采用的 10b5-1 计划（内部人员预先交易计划制度），行使他的股票期权，并在每个月初抛售股票。本月这一交易仍在继续，截至目前，总抛售金额达 5 亿 6500 万美元，行使股票期权的费用达 1 亿美元。摩根大通的戴蒙 CEO 在首先季度也抛售了价值 2 亿 3400 万美元的公司股票。此外，贝恩资本合伙人 MaxdeGroen 抛售了 555 万股云计算公司 Nutanix 的股份，获得了 4 亿 980 万美元。网飞联合 CEO 泰德・萨兰多斯抛售价值 1 亿 9488 万美元的股票……

像这样，今年首先季度抛售公司股份的美国上市公司内部人员共有 3867 人，抛售股份总价值达 155 亿美元。不过，与去年首先季度同期 4702 人抛售总价值 281 亿美元公司股份的情况相比，规模有所缩小 —— 亚马逊创始人杰夫・贝索斯曾在去年首先季度抛售了价值 85 亿美元的公司股份，备受关注。

彭博社表示：“首先季度的市场并不稳定”，“特朗普上任初期，科技股大幅上涨，但最近围绕着关税政策的不确定性加剧，导致全球市场损失了数万亿美元”。

特别是成为世界首富的埃隆・马斯克，自今年以来，截至目前，他的财富已急剧减少了 1290 亿美元。不过，有消息称，部分亿万富翁反而将这一情况视为“买入股票的机会”，正在考虑或已进行增持股份。

业内相关人士表示：“投资者通常大多会将熟悉公司情况的企业管理层抛售自家股票视为负面信号。”