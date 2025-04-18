ApplePencil或将支持无线通信 苹果新专利曝光

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:近日，苹果公司获批一项极具前瞻性的新专利，该专利聚焦于未来 Apple Pencil（USB-C）的全新设计，旨在为其赋予无线通信功能。

从专利内容来看，苹果对这款手写笔的技术规划颇具雄心。计划为其配备先进的收发器电路，以此实现对多种频段射频信号的传输与接收。涉及的通信标准极为广泛，在 Wi-Fi 领域，涵盖了2.4GHz、5GHz、Wi-Fi6E 等频段;同时，还支持 Bluetooth、NFC、GLONASS、GPS（L1至 L5频段）、北斗导航系统(BDS)、超宽带(UWB)以及5G 等众多主流通信技术。

不仅如此，专利还详细列举了蜂窝网络频段（范围从600MHz 到5000MHz）、5G 毫米波频段(10-300GHz)以及卫星通信频段(如 L - band、S - band、C - band 等)。如此全面的频段覆盖，充分彰显出苹果在无线技术领域的深度布局与长远规划。

除了无线通信功能，这款 Apple Pencil 在功能拓展方面还有更多亮点。它可能会集成输入输出电路，从而实现与 iPad 等外部设备的高效数据交互。并且，设备内部或将内置方向传感器和加速度计，借助这些传感器，能够精准检测手写笔的运动状态和笔身方向，为用户带来更为精准、流畅的操作体验。

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