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刘亦菲发布会发言未直接提及智驾 将智驾称为辅助功能

2025-04-18 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:4 月 17 日，智界发布会成功举办，品牌大使刘亦菲的亮相成为现场焦点。在发布会环节，刘亦菲围绕产品科技体验展开介绍，特别是在描述车辆相关功能时，其表述引发了网友热议。

当介绍到与“智驾”相关的体验内容时，刘亦菲并未直接使用“智驾”这一表述，而是以“辅助功能”代指。她强调，现代科技为驾驶者提供了有力的辅助支持，这一辅助功能不仅能帮助大家节省精力，更如同一个可靠的助手或搭档。不过，她也着重提醒，即便拥有出色的科技辅助，驾驶安全仍需时刻牢记。

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刘亦菲的发言迅速在网络上传播开来，众多网友对其表现给予高度评价，称赞她不仅拥有出众的颜值，更展现出清晰的思维与强烈的责任感。这一评价不仅源于她对产品功能的精准阐述，更在于她对驾驶安全这一关键问题的恰当提醒。

针对当前市场现状，业内人士指出，虽然车辆辅助驾驶功能在降低驾驶者认知负荷和操作压力方面发挥了积极作用，但消费者仍需明确，目前国内主流量产车辆所搭载的辅助驾驶系统大多处于0 -2 级阶段，仍属于人机共驾的辅助驾驶范畴。这意味着，在驾驶过程中，驾驶者仍需保持高度注意力，随时准备接管车辆控制权。

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