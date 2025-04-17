腾讯开启史上就业计划 三年将新增28000校招岗位

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:今日，科技巨头腾讯正式对外宣布了一项旨在推动青年人才发展的重大举措——启动其历史上规模最大的就业促进计划，计划在未来三年内新增28000个实习岗位，并承诺将加大实习生的转化录用比例，为行业注入新鲜血液。

尤为引人注目的是，仅在即将到来的2025年，腾讯就计划吸纳10000名校招实习生，其中技术类岗位占比高达六成，显示出公司在技术创新领域的深厚布局与长远眼光。此次招聘不仅规模宏大，而且岗位种类丰富多样，覆盖了技术、产品、设计、市场、职能五大类，共计70余种具体岗位，包括但不限于大模型研究、软件开发、算法设计、市场营销、内容策划、运营管理、销售推广及美术设计等多个领域，全面满足不同专业背景学生的求职需求。

腾讯方面强调，随着大模型技术的迅猛发展及其在各行业的广泛应用，公司正积极调整人才战略，加大对人工智能、大数据、云计算、游戏引擎开发、数字内容创作等前沿技术领域的投入，技术类岗位的扩招力度前所未有，占比超过60%，彰显了腾讯在技术创新道路上的坚定决心。

目前，腾讯已拥有超过55000名正式员工，其中科技人才占比高达73%，超过40000人，直接从事技术研发工作的员工更是超过27000人，几乎占据了公司员工总数的一半，这一数据充分体现了腾讯作为技术驱动型企业的核心竞争力。

针对2025年春季招聘，腾讯不仅在国内深圳、北京、广州、上海、杭州、成都等六大城市广泛布局，还将招聘版图扩展至新加坡、美国、英国、日本、荷兰等20多个国家和地区，展现了其全球化的视野与布局。

此外，腾讯还特别推出了“青云计划”招聘专项，将大模型技术作为重点投入领域，为入选的优秀人才提供量身定制的培养方案，包括专项培训、高管交流、学术顶会资源对接、全球课程学习等机会，让青年人才能够深度参与腾讯多个核心业务岗位的前沿技术课题研究，实现个人价值与公司发展的双赢。

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