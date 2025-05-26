“孙正义损失超180000亿韩元”，WeWork为何迅速崩塌？

曾在 2019 年被估值达 470 亿美元（约合 3374.882 亿人民币）的共享办公企业WeWork，在 2023 年 11 月申请了美国破产保护。根据估算，软银集团会长孙正义因投资 WeWork 损失超过 18 万亿韩元（约合 945 亿人民币）。WeWork迅速衰败的原因，被认为是创始人的道德风险和过于放纵的经营行为。

WeWork由亚当·诺伊曼（Adam Neumann）和米格尔·麦凯尔维（Miguel McKelvey）于 2010 年创办。他们采用长期租下大型办公空间、再高价短租给只需小空间的初创企业的商业模式，迅速获得成长。

在全球金融危机后低利率环境下，新创企业对灵活办公空间的需求大增，WeWork的共享办公理念吸引了大量创业者，并逐渐形成一个互相交流投资情报与创意的社区。

诺伊曼将WeWork定义为科技公司而非房地产公司，自称“线下的Facebook”“地产界的Uber”。孙正义于 2017 年投资 44 亿美元（约 315.9464 亿人民币），助推其扩张步伐。

问题出现在 2019 年准备IPO时。公开数据显示，单是第三季度的营业亏损就达 12. 5 亿美元（约 89.76 亿人民币），而收入的90%以上依赖租金，公司未来要支付的长期租赁成本已远超可预期收入。

此外，诺伊曼的独断行为也遭到批评。他曾将自己名下的房产出租给公司，还将“We”品牌注册在自己名下后出售给公司，并在IPO前试图套现。此外，他甚至在公司章程中规定，如他去世，公司CEO的任命权应归其妻子所有。

IPO最终失败，公司估值大幅缩水，资金链吃紧的WeWork不得不向大股东软银寻求救助。随后诺伊曼被迫辞任CEO，公司裁员 2400 人并大幅重组。

2021 年，WeWork通过与SPAC（特殊目的收购公司）合并成功“借壳上市”。原本期待疫情结束后业务能复苏，但现实却是：美国远程办公趋势加剧，加上利率暴涨，核心客户 —— 初创企业接连倒闭。

2023 年 11 月，WeWork宣布申请破产保护。曾一度飙升至每股 120 美元的股价，最终跌至0. 84 美元后终止交易。虽然于 2024 年 6 月正式脱离破产保护程序，但是否拥有可持续的商业模式与市场恢复前景仍是未知数。

把WeWork推入深渊的诺伊曼被称为“史上最令人作呕的创始人”。即使公司处于生死关头，他依然通过“黄金降落伞”拿走了 17 亿美元（约 122.07 亿人民币）的离职补偿。其个人净资产仍被估计为 22 亿美元（约 157. 97亿人民币）。

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