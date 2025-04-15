京东回应美团嘲讽：不打口水仗 将再招不低于5万名全职外卖员

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:今日午间，京东官方发布声明称“不打口水仗，但会坚持说实话”，并宣布因秒送业务快速发展，本季度将新增不低于5万名全职外卖员岗位，所有员工全额足额缴纳五险一金，相关费用由公司承担。

京东同时透露，今日平台品质外卖订单量将突破500万单，强调其订单均来自品质堂食餐厅，GMV规模远超“幽灵外卖”的1000万单。目前，京东已上线自营“秒送”电商业务，全国超10万家京东品牌线下门店接入该服务，平均送达时间控制在30分钟内。业务覆盖商超、服装、化妆品、家电、药品等全品类，主打“自营品质+秒送服务”模式。

值得关注的是，美团今日正式发布即时零售品牌“美团闪购”，并在宣传视频中通过“网购时你的东东再等等”文案及与京东App标识相似的狗图案，引发外界对其内涵京东的猜测。此前，美团核心本地商业CEO王莆中曾公开评论京东外卖业务，称“京东不是第一家尝试外卖的公司，滴滴、字节均曾涉足”。

京东集团发言人齐珊珊随后在朋友圈晒出刘强东内部指示，强调“不要和人打口仗，应专注社会价值创造”。刘强东要求员工帮助外卖小哥解决实际困难，或参与出口受阻企业的采购支持工作。此次京东宣布扩招外卖员，被外界视为对美团竞争言论的间接回应。

京东“秒送”业务依托线下门店网络与自营物流体系，与美团闪购形成直接竞争。京东强调，其全职外卖员岗位不仅提供社保保障，还通过缩短配送时间、提升服务品质差异化竞争。随着即时零售市场竞争加剧，两大平台在业务扩张与舆论场上的博弈持续升级。

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