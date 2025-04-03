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京东推任天堂Switch2 1元6大权益：限量发售10000件

2025-04-03 08:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:任天堂昨晚正式揭晓了其备受关注的新一代游戏机——Switch2。这款新游戏机在屏幕、手柄、性能等多个方面均实现了重大提升，引发了广泛热议。

据任天堂介绍，Switch2的屏幕尺寸从第一代的6.2英寸升级至7.9英寸，为用户带来更加宽广的视觉体验。在掌机模式下，Switch2支持120Hz高刷新率和HDR技术，分辨率为1080P，确保画面流畅且色彩丰富。而当连接到电视时，则可以享受到4K分辨率的震撼视觉效果。此外，底座内置了风扇，有效提升了散热性能，确保长时间游戏也不会过热。

手柄方面，Switch2配备了全新的Joy-Con，不仅尺寸有所增大，还新增了GameChat键，方便玩家进行语音聊天和游戏画面分享。更令人惊喜的是，Joy-Con还加入了光电传感器，使得玩家可以在桌面上进行类似鼠标的精准操作。

与此同时，京东也宣布将为Switch2的上市推出一系列换新福利。其中，“Switch2京东1元权益包”备受瞩目，用户只需支付1元即可享受六大超值权益。这包括两片高清膜以保护新机屏幕，以及30天意外换新险，为用户的购买提供额外保障。

此外，京东还推出了回收加补券活动。用户回收旧的Switch游戏机，并在京东购买指定型号的Switch2，最高可获得320元的补贴。这一举措无疑为想要升级游戏机的用户提供了极大的便利和实惠。

除了上述福利外，1元权益包还包括游戏设备20元优惠券和任天堂Amiibo1折优惠券，让用户在购买游戏和周边产品时也能享受到更多优惠。

据悉，首批1元权益包将于4月3日上午10点限量发售10000件，感兴趣的用户可以关注京东平台，准时抢购。

Switch 2 终于来了！京东推 1 元 6 大权益：回收Switch旧机至高补 320 元

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