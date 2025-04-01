AI日报：Runway发布新视频模型Gen-4；宇树G1直播5分钟带货破百万；OpenAI将开源新模型

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1、Runway惊艳发布AI 视频生成模型Gen-4，角色场景一致性强到离谱

Runway最近推出的Gen-4人工智能模型在媒体生成领域引起了广泛关注。此模型以其卓越的角色和场景一致性功能为创作者提供了前所未有的创作自由，使得视频制作变得更加高效和便捷。用户只需提供简单的参考图像，便可在不同环境中保持角色形象的一致性，极大地降低了创作门槛。

【AiBase提要:】 🎭 角色一致性:用户只需提供单个角色参考图像，Gen-4即可在不同条件下生成一致的角色形象，省去后期调整的烦恼。 🌍 场景连贯性:无论是叙事还是产品展示，用户可以轻松确保物体在不同环境中的一致外观，提升视觉体验。 ⚙️ 易用性:Gen-4无需额外微调，创作者可以快速上手，轻松将创意转化为高质量视频。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/runway-gen-4

2、AI机器人主播首秀告捷，宇树G1淘宝直播5分钟带货破百万

宇树科技的Unitree G1人形机器人在淘宝直播间成功进行了首次带货直播，展现了其出色的AI智能与运动能力。直播中，G1不仅推介了GO2机器狗，还与人类主播互动，展示了高情商的应对能力，直播开场仅5分钟便实现了128万元的销售额。

【AiBase提要:】 🤖 G1人形机器人在淘宝直播间成功进行首次带货直播，销售额在5分钟内突破128万元。 🐶 机器人主播G1以拟人化方式推介GO2机器狗，并展示多种互动动作。 💬 G1与人类主播互动，展现出高情商的应对能力，吸引了网友热议。

3、OpenAI 计划未来几个月内发布一款“开源” AI模型

OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼宣布，将在未来几个月内推出一个开源的人工智能模型，以应对来自行业竞争的压力。此举不仅降低了使用成本，还便于用户在本地硬件上运行和定制处理模型。OpenAI承诺将对新模型进行严格测试，以防止其被恶意利用，同时鼓励开发者参与并申请提前使用该模型。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 将在未来几个月内发布一个开源的 AI 模型，回应行业竞争。 💰 新模型将允许用户在本地硬件上运行，降低使用成本并支持定制处理。 🔍 OpenAI 承诺将对新模型进行严格测试，以防止其被恶意使用。 详情链接:https://openai.com/open-model-feedback/

4、iOS18.4正式版发布 苹果智能支持中文

苹果公司在今日凌晨正式推送了iOS18.4系统更新，带来了多项新功能与优化，尤其是5G-A网络支持，理论速度可达传统5G的10倍，提升了用户的网络体验。然而，国行用户仍需等待中文支持的监管批准。此外，更新还对相册、控制中心等进行了改动，增加了许多便捷功能，整体提升了用户的使用体验。

【AiBase提要:】 🚀 新增5G-A网络支持，速度可达1400Mbps，提升网络连接体验。 🌐 iOS18.4正式版上线苹果智能功能，新增多语言支持，但中文仍需等待。 📸 相册和控制中心进行了改动，新增快速访问和筛选功能，提升用户体验。

5、Krea 上线3D 功能并重构网站:从文本到立体，创作秒成型

Krea近期推出的3D生成功能及网站重构，标志着其在创意工具领域的重大进步。新功能允许用户通过文本或2D图像快速生成可交互的3D对象，极大地降低了建模门槛，并提升了创作效率。重构后的网站界面更加简洁直观，优化了用户体验，增强了社区功能，支持作品分享与协作。

【AiBase提要:】 🌟 新上线的3D生成功能允许用户通过文本或2D图像快速生成可交互的3D对象，实时调整角度和光影。 🖥️ Krea重构的网站界面以简洁和直观为核心，优化了导航逻辑和实时反馈，提升了用户体验。 🎉 为庆祝更新，Krea推出限时活动，订阅用户可免费训练5个自定义风格，吸引新老用户探索个性化创作。

6、Higgsfield AI 发布全新视频模型:电影级相机控制重塑创意边界

Higgsfield AI 最近推出了其创新的生成式视频模型“DoP I2V-01-preview”，该模型以专业级相机控制和电影化表现力为特点，极大地提升了AI视频生成的能力。用户可以通过预设相机模式实现多种动态效果，展示了技术的突破和对文化创作的深远影响。

【AiBase提要:】 📸 新模型“DoP I2V-01-preview”以电影摄影艺术为灵感，提供精准度和真实感。 🎬 预设相机模式使用户能够轻松实现多种动态效果，如“子弹时间”运动和超长距离拉镜头。 🤖 模型结合扩散模型与强化学习技术，展现出虚拟“奥斯卡级摄影指导”的能力。

7、网易有道发布AI硬件产品Youdao OpenEar开放式耳机

网易有道在北京中关村硬科技嘉年华上发布了Youdao OpenEar开放式耳机，凭借其开放式设计、优质音质和智能交互功能，迅速吸引了科技爱好者和媒体的关注。这款耳机提供无感佩戴体验，适合多种场景，且具备高性价比的音质表现。

【AiBase提要:】 🎶 开放式耳挂设计，提供长时间佩戴的舒适性，适合运动和通勤。 🔊 配备DNS3.0AI降噪技术和复合振膜喇叭，提供高保真音质和沉浸式体验。 🤖 支持单手操控和多设备切换，用户可通过耳机唤醒AI助手进行互动。

8、OpenAI官宣成功融资400亿美元 估值达到3000亿美元

OpenAI近日宣布完成了一轮历史上最大规模的私人融资，筹集高达400亿美元，使公司估值达到3000亿美元。此次融资由软银集团主导，其他知名投资者如微软等也参与其中。融资的资金将用于推动人工智能研究、扩大计算基础设施，并支持Stargate基础设施项目，旨在建立AI数据中心网络。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI成功融资400亿美元，估值达到3000亿美元。 🤝 软银集团主导此次融资，其他知名投资者参与其中。 🏗️ 融资将助力OpenAI的Stargate基础设施项目，建设AI数据中心网络。

9、2025年全球生成式 AI 支出将达6440亿美元

根据Gartner的最新报告，预计到2025年，全球生成式AI支出将达到6440亿美元，增长76.4%。硬件支出将占据大头，达到80%。尽管企业内部的生成式AI项目面临数据质量、员工适应性和投资回报等挑战，未来企业将从内部项目转向成熟的商业解决方案，以确保投资回报。

【AiBase提要:】 🔍 全球生成式AI支出预计到2025年将达到6440亿美元，增长76.4%。 💻 硬件支出占比高达80%，设备市场将成为支出的主要驱动力。 🚀 企业将从内部项目转向成熟的商业解决方案，以确保投资回报。

10、OpenAI因用户激增暂停Sora新用户视频生成功能

OpenAI最近推出的图像生成功能引起了用户的广泛关注，导致用户数量激增和流量压力加大。为保证平台的稳定性，OpenAI决定暂时禁用新用户的Sora视频生成功能。尽管新用户感到失望，但现有用户仍可使用图像生成功能。

【AiBase提要:】 ⚠️ OpenAI因流量压力暂停新用户Sora视频生成功能，以确保平台稳定性。 🖼️ 新用户仍可使用图像生成功能，现有用户体验不受影响。 💪 CEO萨姆·奥尔特曼表示团队正在加班提升系统承载能力，争取尽快恢复服务。

11、马斯克的xAI宣布以450亿美元收购社交平台 X

马斯克的人工智能公司xAI以450亿美元收购社交平台X，此次交易将结合两家公司在数据和AI领域的优势。合并后，xAI的AI能力将与X的用户基础相结合，释放出巨大的潜力。尽管X在过去经历了波动，但近期因与Grok AI的整合和利润率改善而逐渐回暖，用户也在回流。

【AiBase提要:】 🌟 马斯克的xAI以450亿美元收购社交平台X，合并将结合两家公司在各方面的优势。 🤖 xAI通过Grok AI聊天机器人与X建立联系，合并将深化这种整合。 💰 X的估值已回升至440亿美元，随着马斯克在白宫的影响力增强，平台用户逐渐回流。

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