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苹果WWDC25定档6月9日!iOS19或迎“史诗级”更新!

2025-03-26 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:苹果公司正式宣布，其年度全球开发者大会WWDC） 将于2025年6月9日开幕，并持续至6月13日。届时，这家科技巨头将向全球开发者展示其即将推出的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的最新版本，以及一系列全新的开发者工具。

与往年形式一致，WWDC25将以线上活动为主，所有注册的 Apple 开发者均可免费参与。值得一提的是，6月9日还将特别在 Apple Park 园区举行一场现场主题演讲。

苹果

行业内已有报道指出，苹果正为 iPhone、iPad 和 Mac 平台准备重要的软件改版。彭博社更是爆料称，即将发布的 iOS19将会是“自 iOS7以来最大的一次改版”，引发外界的高度期待。

除了备受瞩目的软件更新之外，本次 WWDC 还可能带来全新的硬件产品发布，甚至有传言称苹果将推出更智能化的 Siri 语音助手。

苹果在官方新闻稿中强调:“WWDC25免费向所有开发者开放，将重点介绍 Apple 软件的最新进展。作为 Apple 持续支持开发者的承诺之一，此次大会将为他们提供与 Apple 专家交流的独特机会，以及对新工具、框架和功能的深入了解。”

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