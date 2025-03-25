苹果AirPods Max将支持无损音频、超低延迟音频

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:苹果官方近日宣布，自4月起，其旗舰级头戴式耳机AirPods Max将通过软件更新迎来新功能，包括无损音频与超低延迟音频的支持，旨在为用户提供极致的聆听体验和更卓越的音乐制作性能。

据苹果官方介绍，通过随AirPods Max附带的USB-C连接线，用户可以享受到绝佳的音质，无论是欣赏音乐、观看电影还是进行游戏，都能获得出色的听觉盛宴。对于音乐创作者而言，这次更新将带来更加显著的提升，他们在歌曲创作、节拍制作、后期制作和混音等方面将能获得更加丰富的体验。

具体来说，更新后的AirPods Max将解锁24-bit、48kHz的无损音频功能，能够保留原版录音的原汁原味，让用户仿佛置身于录音棚之中，聆听艺人创作的音乐全貌。此外，无损音频还将扩展至个性化空间音频，为用户带来声学更精准、未经压缩的沉浸式体验，Apple Music中的数千万首无损音频歌曲将可供用户尽情畅听。

值得一提的是，AirPods Max将成为唯一一款可赋能音乐家通过支持头部追踪的空间音频创作歌曲与制作混音的耳机。利用USB-C连接线，音乐创作者可以在Logic Pro等音乐创作App的整个专业工作流中全面利用AirPods Max进行创作，实现以低延迟呈现高解析度无损数字音频，无缝录音和混音，无损于保真度。

除了音乐创作者，游戏玩家和主播也将从超低延迟音频功能中获益。该功能将大幅降低音频延时，实现与Mac、iPad和iPhone内置扬声器同等迅速的响应，使得游戏和直播体验更加稳定流畅，用户将享受到更加身临其境的游戏和直播体验。

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