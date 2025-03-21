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苹果AI延期被指虚假宣传：未能兑现承诺 面临集体诉讼

2025-03-21 08:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日，苹果公司发布的一则广告意外引发了市场广泛关注和一场法律诉讼。去年秋季，苹果发布了一则展示其尚未发布的AI Siri功能的广告。在广告中，演员贝拉拉姆齐向Siri询问是否认识迎面走来的熟人，Siri系统迅速通过日历、邮件等数据给出了答案。这一场景展示了Siri更加智能化的潜在应用，一时间引起了市场对iPhone16系列智能化升级的浓厚兴趣。

苹果智能、iPhone 16e

然而，令人意想不到的是，这则广告随后从各大视频网站下架。苹果官方发表声明，证实了原计划中更加个性化的Siri功能开发进度落后于预期，部分核心功能或将推迟至2026年发布。这一消息让不少消费者感到失望，他们原本期待能够在最新的iPhone产品中体验到这些先进功能。

更值得关注的是，这则广告还引发了一位用户在加利福尼亚州圣何塞法院的诉讼。该用户不仅提起诉讼，还在寻求集体诉讼的资格，要求苹果对这些受到误导的消费者进行赔偿。据原告称，苹果在广告中展示了这些尚未实现的Siri功能，但实际上并未提供给用户。先前的宣传制造了较高的市场预期，促使数百万消费者升级了他们的设备。原告认为，苹果宣传了一些事实上并不存在的功能，并且在无法按时推出相关功能后，广告仍然在持续播放，这构成了对消费者的误导。

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