FF宣布股票交易代码变更为“FFAI” 开启全AI战略新篇章

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:2025年3月7日，Faraday Future（法法汽车）宣布自美国时间3月10日起，其A类普通股股票交易代码将从“FFIE”变更为“FFAI”，公司权证代码也将从“FFIEW”更改为“FFAIW”。这一变更不仅是品牌升级，更是公司对核心AI战略及长期发展目标的坚定承诺。

Faraday Future正在全AI出行生态系统研发领域取得重大突破，包括“私人定制AI”与“个性化AI”计划。基于大模型架构打造的新一代AI车载交互系统已进入研发收官阶段，计划近期完成FF912.0车型的首发搭载，并逐步应用于FX系列车型。为加速技术商业化进程，公司计划扩大AI研发投入，包括招募AI人才。

此次股票代码变更得到了市场调研与投资者调查的广泛支持，绝大多数参与者认同新代码“FFAI”将为公司的AI核心战略提供强大支撑。自3月10日起，Faraday Future所有股票交易、SEC申报文件及资本市场信息标识体系将全面启用新代码“FFAI”，但CUSIP证券编码与ISIN国际证券号维持不变。本次调整不涉及业务运营、管理层架构或公司治理结构的变更，公司现有股东无需就此更新采取任何操作。

Faraday Future计划于美国时间3月16日在洛杉矶总部举办“FF Open AI Day”，邀请AI行业合作伙伴共同探讨开源生态及AI在移动出行等垂直领域的应用，展示公司AI战略规划。

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