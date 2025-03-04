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中国市场新势力周销量榜单更新：小米汽车再夺第二

2025-03-04 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:近日，理想汽车发布了中国新势力品牌2月24日至3月2日的上险量榜单，本周榜单变化显著，各大品牌竞争激烈。

理想汽车凭借单周0.73万辆的销量重回榜首，展现出了强劲的市场竞争力。目前，理想首款纯电动SUV车型i8已开启预热，虽然上市交付还需等到7月份，但L系SUV仍是其销量主力。

小米汽车本周表现同样抢眼，以0.68万辆的销量紧随理想之后，位列第二。小米目前在售的仅有SU7一款车型，但凭借其出色的市场表现，本月交付量有望逼近3万辆。这一成绩无疑展示了小米汽车强大的市场号召力和产品实力。

小鹏汽车本周销量达到0.67万辆，位居第三。尽管从上上周的第一名跌落，但小鹏多款重磅新车蓄势待发，包括新款G6、全新G7以及新款G9等，有望在未来持续引领新势力市场。

零跑汽车本周销量稳定，以0.59万辆的成绩排在第四名。接下来，零跑B系列首车B10将承担更重的销量任务，凭借高性价比吸引更多消费者。

深蓝汽车本周销量达到0.4万辆，排名提升三个名次，展现出强劲的增长势头。问界汽车本周销量0.38万辆，与上周基本持平，保持稳健表现。

此外，极氪、蔚来、智界和腾势分别位列第七至第十名，销量分别为0.36万辆、0.31万辆、0.25万辆和0.25万辆。

本次新势力周销量榜单的更新，再次展现了各大品牌在市场中的激烈竞争。小米汽车再次夺得第二名，也为其未来的发展奠定了坚实的基础。随着各品牌新车的不断推出和市场竞争的加剧，新势力市场的格局或将迎来更多变化。

新势力周销量榜单更新：小米再夺第二名

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