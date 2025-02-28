AI日报：OpenAI最贵模型GPT-4.5发布；百度文心大模型4.5上线定档3月16日；字节AI编程工具Trae集成Claude 3.7

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1、OpenAI正式发布GPT-4.5率先向ChatGPT Pro用户开放

OpenAI于2月28日正式发布了其最新的GPT-4.5AI模型，标志着其在聊天模型领域的重大进展。GPT-4.5通过显著扩大预训练和后训练规模，提升了非监督学习能力，展现出更自然流畅的互动体验和更深刻的用户意图理解。新模型在情商、创造力和可靠性方面表现优异，广泛适用于写作、学习、沟通等领域，预计将首先向ChatGPT Pro用户开放体验。

【AiBase提要:】 🌟 GPT-4.5是OpenAI迄今为止最大、表现最佳的聊天模型，具有更广的知识覆盖和深刻的理解能力。 💡 新模型在情商和创造力方面表现出色，有助于提升写作、编程和问题解决能力，同时减少“幻觉”现象。 📈 GPT-4.5采用新技术，能够利用小模型的数据训练更大模型，广泛应用于智能体规划、执行和多步骤任务处理。

2、百度文心大模型4.5将于3月16日发布

百度公司宣布其最新的文心大模型4.5将于3月16日正式上线。文心大模型自发布以来在全球范围内产生了深远影响，4.5版本在基础模型能力上有了大幅提升，具备原生多模态和深度思考等先进功能。李彦宏表示，开源这一模型旨在让用户更轻松地体验其卓越性能，推动其在更广泛领域的应用，充分发挥潜在价值。

【AiBase提要:】 🚀 文心大模型4.5将于3月16日上线，具备原生多模态和深度思考能力。 🔓 百度决定开源文心大模型4.5，旨在让用户更轻松试用和体验其性能。 🌍 李彦宏强调，基础模型的真正价值在于解决现实问题并实现大规模应用。

3、免费试用!Krea推出 Wan2.1模型:动态效果惊艳 可理解复杂提示

Krea正式推出其最新的Wan2.1模型，成为其迄今为止最先进的AI视频生成工具。该模型以其卓越的动态效果和对复杂提示的深度理解而备受关注。用户现在可以免费体验这一新功能，标志着AI视频技术的重大突破。

【AiBase提要:】 🎥 Wan2.1模型以出色的视频生成能力和对复杂提示的理解而闻名。 ✨ 用户反馈表明，Wan2.1适合专业创作者，也为普通用户提供了便捷的AI艺术探索方式。 🌐 目前，用户可通过Krea官方网站免费试用Wan2.1，体验这一尖端技术。

4、Pika2.2正式发布:AI视频生成技术迎来全新升级

Pika Labs于2025年2月27日发布了Pika2.2版本，带来了多项重大功能升级，包括更长的视频生成时长和更高的分辨率。新版本的“Pikaframes”技术使得场景切换更为流畅，适合普通创作者和专业用户。

【AiBase提要:】 🎥 Pika2.2支持最长10秒的视频生成，显著提升了创作自由度。 🌟 分辨率提升至1080p，确保输出视频的清晰度和细腻度。 ⚙️ 引入的“Pikaframes”技术实现更流畅的场景切换，拓展了用户的创作想象空间。

5、DeepSeek开源周第五天:6.6TiB/s炸场!3FS重新定义AI存储基建

DeepSeek在开源周的最后一天发布了高性能并行文件系统3FS及数据处理框架Smallpond，标志着分布式存储技术的重大突破。3FS以6.6TiB/s的集群吞吐量创下行业新纪录，解决了AI训练与推理的数据处理痛点。其去中心化架构和强一致性设计提升了存储性能，简化了分布式开发的复杂度，推动了AI基础设施的民主化进程。

【AiBase提要:】 ⚡3FS通过去中心化架构和强一致性语义，实现在180节点集群中6.6TiB/s的聚合读取吞吐量，单节点KVCache查找峰值突破40GiB/s。 🔗 作为DeepSeek V3/R1版本的核心，3FS全面支持数据预处理、检查点存储及推理缓存，简化了分布式开发的复杂度。 🌐3FS与Smallpond的开源，推动了数据密集型应用的存储瓶颈突破，可能对传统分布式系统形成降维打击。 详情链接:https://github.com/deepseek-ai/3FS

6、可以白嫖!字节AI编程软件Trae集成Claude3.7开发者狂喜

字节跳动推出的AI编程软件Trae正式上线，集成了最新的Claude3.7模型，并以无限免费使用的政策引发开发者的热烈反响。这一举措不仅颠覆了传统AI工具的高付费模式，还提升了开发者的编程效率和体验。Claude3.7的混合推理模型在编程任务中表现出色，显示了字节在AI编程领域的强大布局，未来可能会加速AI编程的普及和应用。

【AiBase提要:】 🚀 Trae集成Claude3.7，全球首款混合推理模型免费开放，颠覆传统高付费模式。 💡 Claude3.7在编程任务中取得70.3%的高分，展现出快速响应和深度思考的优势。 🌍 字节的免费策略可能迫使竞争对手重新审视定价模式，推动AI编程工具的普及。

7、Meta 计划推出独立 AI 聊天应用，力争与 ChatGPT 抗衡

Meta 公司正在积极推进其独立 AI 助手应用 Meta AI 的开发，旨在与市场上的主要竞争对手，如 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Gemini 进行竞争。该应用预计将在2025年4月至6月间发布，并将通过 Meta 的社交平台以及独立应用提供服务。Meta 还计划推出一项付费订阅服务，以提供更多功能，并将在4月底举办首次 AI 开发者大会 LlamaCon，以展示其最新技术和未来规划，进一步巩固其在 AI 领域的市场地位。

【AiBase提要:】 🌟 Meta 计划在2025年4月至6月推出独立的 AI 助手应用 Meta AI。 💰 Meta 将测试付费订阅服务，为用户提供更多功能，具体价格尚未公布。 📅 Meta 将在4月底举办首次 AI 开发者大会 LlamaCon，展示其最新技术。

8、华为AI助手小艺网页版上线 支持问答、写作、编程等

华为小艺家族迎来了新成员，小艺网页版正式上线，为用户提供全面的人工智能在线服务。用户可通过网页浏览器访问，享受包括问答、识图、阅读、翻译和写作等多样化功能。首次使用需注册华为账号，登录后可体验清晰的布局和丰富的功能板块，特别是AI写作板块，提供专业的写作辅助，反应迅速，满足用户的不同需求。

【AiBase提要:】 💻 用户可通过网页浏览器访问华为小艺网页版，享受多样化的AI服务。 📝 AI写作板块提供宣传文案、市场调研等模块，专业辅助写作。 🔍 登录后，用户体验清晰布局，分为AI问答、写作、文档和编程助手四大板块。 详情链接:https://xiaoyi.huawei.com/

9、文生图模型Ideogram2a 震撼发布:速度翻倍、成本减半，英文排版媲美人类设计

2025年2月27日，Ideogram推出了新模型“Ideogram2a”，在生成速度和成本上实现了显著提升，进一步巩固了其在文生图领域的领先地位。用户对其生成的图像质量给予高度评价，尤其在英文排版设计方面表现出色，几乎无瑕疵。

【AiBase提要:】 🚀 新模型“Ideogram2a”上线，生成速度显著提升，成本降低至一半。 🎉 Ideogram在英文排版设计上表现卓越，生成的图像质量接近专业设计师水平。 🌟 此次更新反映了Ideogram持续的技术进步，旨在让更多用户受益于AI创作工具。

10、转战 AI 课程直播!“嘎子哥”谢孟伟开卖DeepSeek课程

在直播热潮中，曾因主演《小兵张嘎》而广受欢迎的演员“嘎子哥”谢孟伟，选择了直播赛道，推出了名为DeepSeek的AI课程。这一课程声称用户只需简单地对着镜头说“123123”，便可生成多种语言的视频，显得十分便捷。然而，这样的宣传也引发了许多人的质疑，大家对课程的实际效果产生了好奇，纷纷讨论是否愿意花10.9元购买该课程。

【AiBase提要:】 📹 嘎子哥谢孟伟推出DeepSeek AI课程，吸引了观众的关注。 💰 课程收费仅10.9元，声称操作简单，能生成多种语言视频。 ❓ 课程效果引发质疑，许多人在网络上讨论购买意愿。

11、荣耀与阿里在AI领域展开合作

荣耀公司与阿里在人工智能领域达成合作，旨在为全球用户提供更智能化的服务。通过接入多个先进的AI模型，荣耀的YOYO智能体在Magic7系列手机中展现出更丰富的AI功能。YOYO助理的新模式提供了更精准的反馈，尽管速度稍慢，但用户体验得到了提升。

【AiBase提要:】 🤝 荣耀与阿里合作，接入千问和万相等AI模型，提升用户服务体验。 📱 YOYO助理推出DeepSeek-R1满血版，支持深度思考模式，提供精准反馈。 🌐 YOYO智能体在MagicOS9.0中获得L3级认证，具备600项需求理解和900项任务执行能力。

12、雷军:2025年小米研发投入预计达300亿元 未来五年将达1050亿元

在小米15Ultra暨小米SU7Ultra新品发布会上，CEO雷军宣布小米在研发上的巨大投入。预计到2024年，研发投入将超过240亿元，2025年将达到300亿元，其中四分之一将用于AI及相关业务。未来五年，小米的研发投入将累计达到1050亿元，这显示了小米在技术创新和市场竞争中的决心与战略规划。

【AiBase提要:】 💰2024年小米研发投入预计超过240亿元。 🤖2025年研发预算中四分之一将用于AI及相关业务。 📊 未来五年小米研发投入将累计达1050亿元。

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