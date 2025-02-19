AI日报：DeepSeek推出NSA技术；小红书打击黑灰产用AIGC大模型矩阵养号；月之暗面Kimi暂停大规模投流

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1、月之暗面Kimi暂停大规模投流 战略重心转向底层模型

月之暗面（Moonshot AI）近期因大幅削减市场投放预算而受到关注。该公司暂停了多个安卓渠道及第三方广告平台的投放，之前的激进市场策略每月投入近2亿元。尽管如此，Kimi的自然新增用户量却显著上涨，联合创始人张予彤展示了用户增长趋势。公司内部正在重新评估战略，未来可能会专注于基础模型的重新训练和深度研究领域的智能体产品。

【AiBase提要:】 📊 月之暗面暂停多个安卓渠道及第三方广告平台的投放，削减市场预算。 📈 Kimi的自然新增用户量大幅上涨，显示出用户增长的积极趋势。 🔍 公司未来将专注于基础模型的重新训练，并探索深度研究领域的智能体产品。

2、小红书重点打击黑灰产团伙用AIGC大模型大规模矩阵养号行为

小红书在最新公告中透露，过去三个月内共处理超过320万个黑灰产账号，显示出黑灰产活动在社区内的严重性。治理工作主要集中在黑灰产养号和恶意营销两个领域，特别是利用AIGC大模型生成同质化内容的行为。小红书将继续加强监管，以维护良好的社区生态，确保用户的安全和体验。

【AiBase提要:】 🔍 过去三个月，小红书治理团队处置超过320万个黑灰产账号，包括401个粉丝超过10万的账号。 ⚖️ 治理工作聚焦于黑灰产养号和恶意营销，特别打击使用AIGC大模型生成同质化素材的行为。 🚫 小红书承诺将继续加强对黑灰产账号的监管，以维护社区的良好生态。

3、DeepSeek 推出 NSA 技术:加速长上下文训练与推理

DeepSeek团队最近发布了NSA（Native Sparse Attention）技术，旨在提升长上下文训练和推理的速度，同时降低预训练成本。该技术通过分层稀疏策略优化了注意力机制，使得模型在处理长文本时表现出色。NSA在多项基准测试中表现优异，甚至在某些情况下超越了传统的完全注意力模型，标志着人工智能训练与推理技术的重大进步。

【AiBase提要:】 🌟 NSA技术显著提升了长上下文训练和推理的速度，并降低了预训练成本。 🛠️ 采用分层稀疏策略，将注意力机制分为压缩、选择和滑动窗口，增强了模型对长文本的处理能力。 📈 在多项基准测试中，NSA表现优异，部分情况下超过了传统的完全注意力模型。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2502.11089v1

4、Magic1-For-1模型横空出世:一分钟视频“秒”速生成

英伟达最新发布的Magic1-For-1视频生成模型以其卓越的速度和效率，彻底改变了AI视频创作的格局。该模型能够在一分钟内生成一段完整的视频，通过将复杂的文本到视频生成任务拆解为两个更简单的步骤，极大地提高了生成速度和质量。这项技术的突破不仅节省了时间，还优化了内存消耗和推理延迟，为未来数字内容生成技术的发展提供了新的方向。

【AiBase提要:】 🎥 Magic1-For-1模型能够在一分钟内生成长达一分钟的完整视频，展现出惊人的生成速度。 🧩 该模型通过将文本到视频的生成过程分解为文本到图像和图像到视频两个步骤，提升了生成效率。 ⚙️ 引入CFG蒸馏技术，进一步减少了计算开销，确保了视频质量与生成速度的双重提升。 详情链接:https://magic-141.github.io/Magic-141/

5、马斯克新发布的Grok3智商堪忧，竟答错9.11和9.9哪个大

马斯克及其团队最近推出了Grok3，声称其为地球上最聪明的人工智能，并计划将其应用于SpaceX的火星任务。然而，在媒体测试中，Grok3未能正确回答简单的数学问题，引发了广泛的调侃。尽管其在大模型竞技场表现良好，但与竞争对手的差距依然存在。马斯克指出，当前版本仍在测试阶段，未来将推出完整版。

【AiBase提要:】 🧠 Grok3被称为地球上最聪明的人工智能，计划应用于SpaceX火星任务。 ❓ 在测试中，Grok3未能正确回答9.11与9.9哪个大的问题，引发网友调侃。 💻 Grok3使用了超过20万张H100芯片，总训练时间达到了两亿小时。

6、百度文库AI功能月活用户达9400万，订阅收入同比增长21%

在2024年第四季度的财报电话会上，百度创始人李彦宏透露，百度文库的人工智能月活跃用户达到了9400万，几乎是上个季度的两倍，显示出AI技术的成功应用。同时，订阅收入同比增长21%，表明用户对新功能的高度认可。自全面重构以来，百度文库推出了100多个新功能，进一步提升了用户体验。

【AiBase提要:】 📊2024年第四季度，百度文库的订阅收入同比增长21%。 🤖 人工智能月活跃用户数达9400万，几乎是上个季度的两倍。 ✨ 自全面重构以来，百度文库推出了100多个新功能，极大丰富了用户体验。

7、“ChatGPT之母”官宣创办新 AI 公司:思维机器实验室

前 OpenAI 首席技术官 Mira Murati 最近宣布创办新 AI 初创公司“思维机器实验室”，旨在提升 AI 系统的可理解性和可定制性。该公司将专注于开发与人类协作的 AI 产品，而非完全自主的系统。Murati 正在组建一支顶尖团队，包括前 OpenAI 高管，以推动 AI 技术的普及和应用，展现了她对未来 AI 应用的愿景。

【AiBase提要:】 🌟 Mira Murati 创办了新 AI 公司 “思维机器实验室”，目标是让 AI 系统更易理解和定制。 🤝 公司致力于开发可以与人类协作的 AI 产品，而非完全自主的系统。 👥 Murati 正在组建顶尖团队，包括前 OpenAI 高管 John Schulman 和 Barrett Zoph 等人。

8、阿里巴巴大规模招聘人才90%岗位与AI相关

阿里巴巴近期宣布将进行大规模招聘，计划开放数百个与人工智能相关的岗位，主要集中在其面向消费者的AI业务体系。此次招聘旨在吸引在文本处理、多模态大模型及AI Agent等领域的顶尖人才。阿里还迎来了前Salesforce副总裁许主洪，负责AI To C业务的基础研究与应用开发。阿里旗下的AI应用“通义”也进行了整合，未来将探索更多AI硬件的可能性。

【AiBase提要:】 🧑‍💻 阿里巴巴将进行大规模招聘，90%的岗位与人工智能相关，主要集中在AI To C业务。 🔍 招聘将吸引在文本处理、多模态大模型及AI Agent等技术领域的人才，推动前沿技术的发展。 📦 阿里旗下的AI应用“通义”整合到智能信息事业群，探索AI眼镜等新硬件的潜在可能性。

9、李彦宏回应开源文心4.5:DeepSeek让我们明白要开源

在最近的财报电话会上，百度创始人李彦宏详细阐述了开源文心大模型4.5系列的原因，强调了开源对用户采用和认可的重要性。他指出，开源能够激发人们的好奇心，促进模型在实际场景中的应用。同时，李彦宏对百度的技术领先地位充满信心，认为开源将推动模型的广泛应用，充分发挥其潜在价值。

【AiBase提要:】 🔍 开源文心大模型4.5系列旨在提升用户体验，促进更广泛的应用。 💡 李彦宏强调，开源能够激发用户的好奇心，推动模型的实际应用。 🔑 百度的技术优势和持续研发投入使其在开源领域具备独特能力。

10、罗福莉深夜回应:并非天才少女 只想安静做难而正确的事情

近日，罗福莉对外界赋予她的“天才少女”标签做出了首次公开回应。她表示不希望被贴上这样的标签，认为过度的赞誉带来了巨大的压力。罗福莉更愿意专注于自己的研究，呼吁自媒体停止对她及其家人朋友的打扰。她在AI领域的工作经历显示出她的专业性，而她的态度则反映了对个人空间的重视。

【AiBase提要:】 🌈 罗福莉首次回应外界“天才少女”标签，表示不希望被贴上这样的标签。 📉 她认为过度的赞誉伴随着巨大的压力，希望专注于自己的研究。 🚫 罗福莉呼吁自媒体停止对她及其家人的无差别打扰，维护个人空间。

11、OpenAI CEO在社交平台征询用户意见，或暗示重返开源之路

OpenAI CEO Sam Altman 最近在社交媒体平台 X 上发起了一项调查，询问用户对公司未来开源项目的看法。这一举动反映了公司在经历重大转型后，逐渐意识到完全封闭的开发策略已难以维持。随着竞争对手的崛起，OpenAI 可能会考虑推出新的开源项目，以促进 AI 的安全研究和治理，并推动技术的广泛发展。

【AiBase提要:】 🌟 Altman 在 X 平台上征询用户对未来开源项目的意见，暗示可能重返开源领域。 📉 随着竞争对手的崛起，OpenAI 意识到完全封闭的开发策略已无法持续。 🔄 开源项目或许能够促进 AI 的安全研究和治理，推动更广泛的技术发展。

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