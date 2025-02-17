AI日报：重磅！百度、微信接入DeepSeek；字节跳动AI编程工具Trae推出Windows版；马斯克xAI将推Grok 3

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1、微信接入DeepSeek 腾讯回应:不会使用用户个人信息和隐私数据

近期，微信在搜索功能上进行了创新，开始灰度测试接入DeepSeek R1模型，旨在提升用户的AI搜索体验。腾讯确认，参与测试的用户将能够免费使用该模型，享受更丰富的搜索服务。新功能的推出标志着微信在搜索技术上的重要进展，同时腾讯也承诺不会使用用户的个人信息，确保用户隐私得到保护。

【AiBase提要:】 🧠 微信搜一搜引入DeepSeek R1模型，提升AI搜索能力，用户可享受更智能的搜索体验。 🔒 腾讯承诺在AI搜索中不使用用户个人信息，保障用户隐私安全。 🌐 多个腾讯产品正在探索接入DeepSeek模型，提供更稳定和全面的搜索服务。

2、百度搜索:将全面接入DeepSeek及文心深度搜索功能

百度搜索近期宣布全面接入DeepSeek和文心大模型的深度搜索功能，旨在提升用户的搜索体验。文心大模型的深度搜索功能已于2月13日上线，具备多模态输入输出能力，能够提供专家级内容回复。与此同时，百度文心智能体平台也将接入DeepSeek，以便为开发者提供更便利的模型调用途径。

【AiBase提要:】 🚀 文心大模型的深度搜索功能已于2月13日上线，提供多元化的搜索服务。 💡 开发者将通过百度文心智能体平台接入DeepSeek，简化智能体创建与优化。 📅 文心一言将于4月1日起全面免费开放，未来几个月内还将推出新版本。

3、开发者狂喜!字节AI编程工具Trae正式发布Win x64版本

字节AI编程工具Trae的Win x64版本正式发布，标志着其在开发者工具领域的又一重要进展。这一更新旨在为用户提供更流畅的操作体验，进一步提升开发效率。Trae的Builder模式通过与AI的对话简化任务执行，结合多模态功能和智能自动补全，极大地优化了开发过程，帮助开发者更专注于创作。

【AiBase提要:】 🚀 Trae现已支持Win x64版本，为用户提供更流畅的操作体验。 🤖 Builder模式允许用户与AI对话，自动拆解和执行任务，提升工作效率。 💡 先进的智能自动补全功能实时预测用户意图，显著提高开发效率。 详情链接:https://www.trae.ai/

4、马斯克宣布 xAI 将推出 Grok3，称其为 “地表最强AI模型”

在全球人工智能竞争加剧的背景下，亿万富翁埃隆·马斯克创办的人工智能公司xAI即将发布其最新的Grok3聊天机器人。马斯克称Grok3为“地球上最聪明的AI”，并强调其超越现有市场竞争工具的能力。Grok3具备反思自身错误的能力，能够通过分析数据实现逻辑一致性。

【AiBase提要:】 🌟 马斯克将于本周一发布Grok3聊天机器人，称其为“地球上最聪明的AI”。 💡 Grok3具备反思自身错误的能力，并超越当前市场上所有竞争工具。 🚀 全球多个国家加速推出AI聊天机器人，市场竞争愈发激烈。

5、UI设计神器!Ready AI:输入提示词即可生成专业级网页

Ready AI是一款引人注目的工具，允许用户通过简单的文字指令在短短30秒内生成专业级的网页界面。其独特之处在于提供实时预览和版本对比功能，使得设计过程更加高效。用户可以自由选择框架、颜色风格和布局结构，甚至可以上传图片作为灵感。

【AiBase提要:】 🚀 文字指令秒出双版本设计:支持A/B方案对比与历史版本回溯 🛠️ 前端界面生成利器:需配合编程工具实现完整功能 💵 阶梯式收费方案:免费版可生成10个完整页面 详情链接:https://readdy.ai/home

6、QQ浏览器接入DeepSeek-R1满血版 支持微信公众号等实时联网搜索

QQ浏览器于2月16日正式接入DeepSeek-R1模型满血版，旨在为用户提供更智能、便捷的搜索体验。新模型具备深度思考、联网搜索、多轮对话及历史记录回溯等功能，确保用户获得全面且高质量的回答。此外，用户在手机端和电脑端均可轻松访问该功能，提升了搜索的精准度和效率。

【AiBase提要:】 🔗 接入DeepSeek-R1模型，增强搜索体验，支持多轮对话和历史记录回溯。 📱 用户可在手机端和电脑端使用DeepSeek模型，提供实时联网搜索，包括微信公众号信息。 📝 提供记笔记和正文提取功能，支持多种格式导出，提升信息处理效率。

7、Light-A-Video :无需训练实现视频重新打光

Light-A-Video是一项创新技术，旨在解决视频重光照中的时间一致性问题。通过引入一致光注意力模块和渐进光融合策略，该方法能够有效处理光源不一致的问题，显著提升视频质量和时间一致性。实验结果表明，Light-A-Video不仅保持了图像的高质量，还确保了跨帧光照的平滑过渡，为视频重光照领域的未来研究提供了新的方向。

【AiBase提要:】 🌟 Light-A-Video 是一种无需训练的技术，旨在实现视频重光照的时间一致性。 🎥 采用一致光注意力模块和渐进光融合策略，解决了视频重光照中的光源不一致问题。 📈 实验表明，Light-A-Video 显著提高了重光照视频的时间一致性与图像质量。 详情链接:https://bujiazi.github.io/light-a-video.github.io/

8、Meta 出品!Pippo:输入单张人物图片生高分辨率多视角图片

Meta Reality Labs 最近推出的 Pippo 模型是一项突破性技术，能够从一张普通照片生成高达1K分辨率的多视角视频。这一创新不需要额外的输入参数，用户只需提供一张照片，系统便能自动生成生动的立体效果。为了方便开发者，Pippo 以代码-only 版本发布，用户可以自行训练模型并进行应用。

【AiBase提要:】 🌟 Pippo 模型能够从一张普通照片生成高分辨率的多视角视频，无需额外输入。 💻 代码仅发布，没有预训练权重，开发者可自行训练模型并进行应用。 🔍 团队计划未来推出更多功能和改进，以增强用户体验。 详情链接:https://github.com/facebookresearch/pippo

9、微软发布 OmniParser V2.0:把屏幕截图转化成LLM可处理的结构化格式

微软推出的 OmniParser V2.0是一款新型解析工具，旨在将用户界面截图转化为结构化数据，从而提升基于大型语言模型的用户操作体验。该工具通过改进的数据集和算法，显著提高了图标识别的准确性和处理速度，使用户在操作虚拟机时更加高效。

【AiBase提要:】 🔍 OmniParser V2.0能将 UI 截图转换为结构化信息，提升用户操作体验。 ⚡ 新版本平均延迟减少至0.6秒/帧，准确率达39.6%。 🔐 使用时需注意输入内容的安全性，开发者应遵循安全标准与伦理规范。 详情链接:https://huggingface.co/microsoft/OmniParser-v2.0

10、月之暗面解密o1:Long-CoT是关键，模型思考需要放长线

月之暗面研究员Flood Sung在长文中深入探讨了k1.5模型的研发思路及OpenAI o1模型的技术启示。文章强调了Long-CoT（长链条思维）的重要性，指出其在小型模型训练中的应用效果显著。尽管之前因成本考虑将重点放在Long Context的优化上，但OpenAI o1的发布促使团队重新审视技术方向，决定全面推进Long-CoT研究，以期实现更接近人类的思考能力。

【AiBase提要:】 🌟 Long-CoT被证明在小型模型训练多位数运算中具有显著效果，强调了其在输出端的重要性。 💡 OpenAI o1的发布促使月之暗面重新审视技术优先级，认为性能突破是首要目标。 🔍 月之暗面开始系统性对标o1模型，致力于在相关领域展开实质性研究。 详情链接:https://mp.weixin.qq.com/s/sJmT-tM3A-mglZ1d4OI80A

11、80%准确率!Meta 研发出无创脑机接口，仅凭思维就能打字

Meta最近开发了一种无创脑机接口设备，能够通过读取人脑的神经信号实现文字输入。该技术利用磁脑电图（MEG）扫描仪和深度学习AI模型，成功解码打字时的脑电信号，重建完整句子。尽管设备重达近半吨、价格高达200万美元，并需在特殊环境中使用，当前准确率已达80%。

【AiBase提要:】 🧠 Meta开发的无创脑机接口设备可通过脑信号实现文字输入。 💰 该设备重达半吨，价格高达200万美元，且需在特殊环境中使用。 📊 目前准确率为80%，但仍需改进，距离实际应用还有一定距离。

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