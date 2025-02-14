OPPO A3i Plus正式发布：售价1299元起

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今日下午，OPPO正式推出了其最新力作——OPPO A3i Plus智能手机。

OPPO A3i Plus提供了两种存储配置供消费者选择:12GB+256GB版本售价为1299元，而12GB+512GB版本则定价为1499元。据悉，该手机将于2月17日正式上市销售，届时消费者可选购水墨黑、冷晶紫、松叶绿三种时尚配色。此外，得益于国家补贴政策，OPPO A3i Plus的到手价可低至1104.15元起。

在耐用性方面，OPPO A3i Plus表现尤为突出。它通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证以及国家军用标准抗冲击测试，成为同档位中最耐摔的直屏手机。其采用了超抗摔金刚石架构，屏幕选用晶盾玻璃，抗摔能力提升160%，抗划伤能力提升3倍;背面则运用了超耐磨晶钻工艺，确保了手机的整体耐磨性。

不仅如此，OPPO A3i Plus还具备出色的防水性能。工程师团队为该机设计了十项防水措施，确保手机在淋雨10小时后仍能正常使用。这一全方位防水设计，无疑为消费者的日常使用提供了更多保障。

核心配置上，OPPO A3i Plus搭载了一块6.7英寸FHD直屏，采用了高通骁龙695处理器。前置摄像头为800万像素，后置则配备了5000万+200万像素的双摄组合。此外，该手机还内置了一块5000mAh的大容量电池，并支持45W超级闪充技术，为用户提供了持久的续航体验。

值得一提的是，OPPO A3i Plus还配备了OPPO自研的低频多模融合技术。该技术将LB天线引入抗人体干扰新模式，使得手机的信号强度增强了1倍，无论用户采用何种握姿，都能确保良好的信号接收效果。

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