AI日报：王炸！OpenAI将上线GPT-5免费无限使用；百度文心一言于4月起全面免费；快手文生视频框架CineMaster

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1、百度文心一言将于4月1日起全面免费 并上线深度搜索功能

文心大模型官方宣布的两项重要更新将极大提升用户体验。自4月1日起，文心一言将全面免费，用户在PC和APP端均可无门槛使用最新模型。此外，深度搜索功能也将免费开放，具备多模态输入输出，能够提供专家级内容回复，处理多场景任务。

【AiBase提要:】 🆓 文心一言自4月1日起全面免费，用户可在PC和APP端无门槛体验最新模型。 🔍 新上线的深度搜索功能将于同日免费开放，具备强大的思考规划能力。 🌐 深度搜索支持多模态输入输出，提升用户的搜索体验，满足多场景需求。

2、OpenAI将放大招 GPT-5免费无限使用:预计几个月内推出

OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼近日透露了GPT-4.5和GPT-5的重要更新，标志着公司在人工智能领域的又一重大进展。GPT-5预计将在几个月内推出，免费版用户将享受无限制对话，而Plus和Pro用户将获得更智能的功能。GPT-4.5被称为Orion模型，预示着OpenAI未来的发展方向。

【AiBase提要:】 🆓 免费版用户将能够无限制使用GPT-5进行对话，体验最新AI技术。 ✨ Plus和Pro用户将享有更智能的功能，包括语音、画布和深度研究等。 🔍 GPT-4.5被称为Orion模型，将是最后一个非链式思考模型，指引OpenAI未来发展。

3、快手发布 CineMaster:视频版 ControlNet，实现精准3D 感知文本生成视频

快手推出了CineMaster，一个创新的文本到视频生成框架，具备3D感知能力，类似于视频版的ControlNet。该框架允许用户通过多种控制信号精确控制视频中物体的位置和相机运动，极大提升了创作自由度。用户不仅可以通过文本提示生成视频，还能利用深度图、相机轨迹和物体标签等信号进行细致调整，创造出更加个性化和富有创意的作品。

【AiBase提要:】 🎬 CineMaster是一个全新的文本到视频生成框架，具备3D感知能力，提供了前所未有的创作自由度。 📏 用户可以通过深度图、相机轨迹和物体标签等控制信号，精确控制视频中物体的位置和相机运动。 🔍 快手还提供了从大规模视频中提取3D边界框和相机轨迹的流程，为CineMaster的训练和应用提供了强大的数据支持。

4、腾讯元宝支持Deepseek R1可联网搜索公众号内容

腾讯元宝最近进行了重要升级，正式支持DeepSeek R1模型，并引入了联网搜索公众号内容的功能。这一更新显著提升了用户的信息获取效率，结合语音和文字输入，元宝能够提供最新、最权威的信息，增强了回答的准确性和时效性。

【AiBase提要:】 🧠 元宝支持DeepSeek R1模型，增强深度思考和逻辑推理能力。 📱 新增联网搜索功能，支持语音和文字输入，整合多种信息源。 ✍️ 提供AI阅读和写作功能，帮助用户快速获取文档要点和创作灵感。

5、Adobe Firefly AI视频生成工具公测:轻松将文字与图像转化为短视频

Adobe最近推出了Firefly Video的公开测试版本，允许用户将文本和图像转化为最长5秒的1080p短视频。该工具的用户界面友好，支持多种自定义设置，极大地提升了视频创作的灵活性。此外，Firefly Video还具备AI翻译功能，支持超过20种语言，为多语言内容创作者提供了便利。

【AiBase提要:】 🎥 Adobe Firefly Video生成器可将文字和图像转化为最长5秒的1080p短视频，用户可进行多项自定义设置。 💡 新推出的Firefly Standard和Firefly Pro两种订阅计划，分别提供不同的视频生成名额和翻译功能。 🌍 AI翻译功能支持超过20种语言，为多语言内容创作者提供便利，确保翻译后的视频与原音相匹配。 详情链接:https://www.adobe.com/de/products/firefly.html

6、阿里发布Animate Anyone2:轻松实现视频人物替换、动作表情无缝迁移

阿里巴巴最近推出的Animate Anyone2是一项革命性的技术，能够实现视频中人物的精准替换和动作的无缝迁移。用户只需提供原始视频和目标角色图像，系统便可在保留动作轨迹的同时，实时替换人物形象。该技术不仅在角色一致性和细节保留上表现优异，还通过动态骨骼绑定和物体引导器增强了角色与环境的互动。

【AiBase提要:】 🌍 Animate Anyone2通过捕捉环境特征，实现角色与环境之间的真实互动。 🎨 新技术引入物体引导器和空间融合，提升角色与物体的交互效果。 🚀 相较于同类技术，Animate Anyone2在细节和一致性方面展现出明显优势。 详情链接:https://humanaigc.github.io/animate-anyone-2/

7、全新视频生成模型Magic1-For-1:在一分钟内生成一分钟长度视频

DA-Group-PKU团队推出的Magic1-For-1模型以其高效的图像到视频生成技术而闻名，能够在短短一分钟内生成一段一分钟长的视频剪辑。这一技术通过优化内存使用和减少推理延迟，显著提升了视频生成的效率。该模型将视频生成过程分解为文本到图像生成和图像到视频生成两个关键子任务，提升了训练效率和生成精度。

【AiBase提要:】 📹 高效生成:Magic1-For-1模型能在一分钟内生成一段一分钟的视频，优化了内存使用并减少了推理延迟。 📥 开放资源:团队已发布技术报告、模型权重和代码，欢迎开发者和研究者参与贡献。 💻 灵活推理:支持单GPU和多GPU推理设置，用户可根据需求选择适合的运行模式。 详情链接:https://github.com/DA-Group-PKU/Magic-1-For-1

8、雷军谈DeepSeek:非常钦佩他们 要学会用AI提高工作效率

在元宵节期间，小米CEO雷军通过直播与网友互动，分享了即将发布的小米SU7Ultra和小米15Ultra的信息，并讨论了AI技术的影响。他强调AI在日常生活中的重要性，并鼓励大家学习使用AI工具来提高工作效率。雷军对DeepSeek团队表示钦佩，认为AI技术的广泛应用将为个人带来竞争优势。

【AiBase提要:】 🍽️ 雷军在小米食堂进行直播，与网友互动并分享新产品信息。 🤖 强调AI技术已深刻影响日常生活，呼吁大家学会使用AI工具。 💡 提到AI的广泛应用将为个人带来竞争优势，需快速适应新时代。

9、加速 AI 布局!Meta 寻求收购AI芯片公司 FuriosaAI

Meta正在洽谈收购韩国芯片初创公司FuriosaAI，以增强其人工智能硬件基础设施。此举旨在应对日益增长的AI需求，FuriosaAI专注于开发加速AI模型运行的芯片，适用于Meta的文本生成模型，如Llama2和Llama3。Meta计划在2023年投入高达650亿美元用于AI目标，显示出其对AI技术未来发展的重视。

【AiBase提要:】 🌟 Meta正在洽谈收购FuriosaAI，以增强其AI硬件基础设施。 💡 FuriosaAI开发的芯片能够加速Meta的文本生成模型运行。 💰 Meta计划在2023年投入高达650亿美元用于人工智能目标。

10、Anthropic预计2027年收入将达345亿美元

Anthropic公司在最新财务预测中展现出强劲的增长潜力，预计到2025年收入将达到37亿美元，现金流出将减少近一半。随着人工智能需求的激增，该公司正面临巨大的市场机会。管理层对未来发展持乐观态度，预计到2027年年收入将飙升至345亿美元，依赖于持续的研发投资和市场灵活应对。行业分析师普遍看好Anthropic在竞争激烈的市场中占据更重要的地位。

【AiBase提要:】 🌟 到2025年，Anthropic预计收入将达37亿美元，现金流出减少近一半。 📈 公司预计到2027年年收入将飙升至345亿美元，展现强劲增长潜力。 🤝 Anthropic将继续加大研发投入，并积极探索与其他企业的合作，以增强市场竞争力。

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