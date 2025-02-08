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AI日报：博主卖Deepseek付费课4天赚20万；Pika新功能一键把人P进视频；谷歌推出Imagen 3 API

2025-02-08 15:28 · 稿源：站长之家

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1、割韭菜?博主卖Deepseek付费课4天赚20万

近期，国产大模型DeepSeek的发布引发了科技与投资界的广泛关注，随之而来的是大量付费培训课程的涌现。尽管一些博主在短时间内获得了可观的收益，但课程质量参差不齐，许多用户反映课程缺乏实质帮助，甚至感到失望。专家指出，市场亟需加强对知识付费课程的监管，以维护消费者权益和市场秩序。

【AiBase提要:】

🌐 课程热潮:DeepSeek相关课程迅速涌现，部分博主在短时间内盈利丰厚。

⚠️ 质量问题:许多课程被用户投诉缺乏实际帮助，甚至造成焦虑。

🔍 监管呼声:专家建议加强对知识付费课程的监管，维护市场秩序。

2、Pika推出Pikadditions功能:一键把人或物P进视频里

Pika Labs推出的Pikadditions功能使数字内容创作变得更加简单和富有创意。用户可以轻松地将对象或角色无缝添加到现有视频中，提升视频的视觉叙事效果。该功能支持多种设备，用户只需上传视频和图像，使用文本提示即可生成令人惊叹的成果。

【AiBase提要:】

📽️ Pikadditions是Pika Labs推出的AI视频编辑工具，支持无缝添加对象和角色。

🎨 用户可通过简单步骤实现视频增强，适用于多种设备。

💼 Pikadditions还为用户提供了多种在线创收的机会。

3、扣子智能体新增支持DeepSeek R1/V3模型 可免费体验

新一代AI应用搭建平台“扣子”正式支持DeepSeek的R1和V3模型，向用户开放免费体验。扣子平台旨在帮助用户快速搭建基于大模型的Bot，并发布到各类社交平台。R1模型具备思维链深度思考功能，V3模型则提供更强的语言理解能力。用户可享受每日对话额度，亦可选择专业版以获取更多服务。

【AiBase提要:】

🛠️ 扣子平台新增DeepSeek R1和V3模型，用户可免费体验其强大功能。

💬 R1模型具备深度思考和逻辑推理能力，V3模型则提升了语言理解与生成质量。

📈 用户可通过扣子平台搭建智能体，应用于论文解读、热点新闻获取等多场景。

4、Meta新框架VideoJAM:提升AI视频模型的运动和物理能力

Meta的研究团队推出了VideoJAM框架，旨在提升视频生成模型的运动表现力。该框架通过联合外观和运动表示，解决了传统模型在捕捉复杂运动和动态方面的局限性。在训练阶段，VideoJAM同时预测生成的像素和运动，增强了一致性。在推理阶段，内在引导机制利用模型的运动预测，指导生成过程。

【AiBase提要:】

🌟 VideoJAM框架通过联合外观 - 运动表示提升视频生成模型的运动表现力。

🎥 在训练过程中，VideoJAM能够同时预测像素和运动，增强生成内容的一致性。

🏆 经过验证，VideoJAM在运动一致性和视觉质量方面均超越了多个竞争模型。

详情链接:https://hila-chefer.github.io/videojam-paper.github.io/

5、谷歌推出Imagen3API，价格0.03美元/张

谷歌最近推出了其最新的图像生成模型——Imagen3，现已在Gemini API上供开发者使用。该模型能够生成多种风格的高质量图像，用户只需支付每幅图像0.03美元即可享受其强大功能。Imagen3还通过不可见的数字水印来防止虚假信息传播，并提供了便捷的Python代码示例，帮助开发者轻松实现图像生成。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Imagen3现已在Gemini API上线，提供多种风格的高质量图像生成服务。

💰 每幅图像生成费用为0.03美元，支持用户自定义宽高比和生成选项。

🔒 所有生成图像均带有不可见水印，以防止虚假信息传播。

详情链接:https://developers.googleblog.com/en/imagen-3-arrives-in-the-gemini-api/

6、DeepMind新AI系统AlphaGeometry2:超越国际数学奥林匹克金牌得主

谷歌DeepMind推出的AI系统AlphaGeometry2在几何问题解决方面表现优异，超越了国际数学奥林匹克金牌得主。该系统被视为AlphaGeometry的改进版本，能够解决过去25年IMO中84%的几何问题。DeepMind通过结合神经网络和符号引擎的方法，探索复杂几何问题的解决方案，以期推动更强大的通用AI的发展。

image.png

【AiBase提要:】

📊 AlphaGeometry2解决了过去25年IMO中84%的几何问题，超越金牌得主的平均得分。

🔍 该系统结合了神经网络和符号引擎，采用混合方法解决复杂数学问题。

📈 DeepMind希望通过解决几何问题，推动更强大通用AI的研究进展。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2502.03544

7、开源去背景抠图模型BEN2，图片和视频都能去除背景

PramaLLC最近推出的背景消除网络BEN2在前景分割技术上实现了显著创新。该模型采用信心引导抠图技术，能够针对低信心像素进行精细处理，从而提高抠图的准确性和可靠性。BEN2支持单张及批量图像处理，操作简单，且提供视频分割功能，用户可轻松分离视频中的前景和背景，极大地方便了图像和视频处理的工作。

【AiBase提要:】

🌟 BEN2采用信心引导抠图技术，提升图像抠图精度。

🖼️ 支持单张及批量图像处理，操作简单易上手。

🎥 提供视频分割功能，方便用户处理视频前景和背景。

详情链接:https://huggingface.co/PramaLLC/BEN2

8、阿里巴巴否认10亿美元投资 DeepSeek 传闻:系假消息

近日，阿里巴巴副总裁颜乔在社交平台上澄清了关于阿里巴巴将对AI公司DeepSeek进行10亿美元投资的传闻，称该消息不实。尽管DeepSeek在AI领域的快速发展引起了广泛关注，但阿里巴巴并未进行此项投资。

【AiBase提要:】

🌟 阿里巴巴副总裁颜乔澄清10亿美元投资DeepSeek的消息为假消息。

🤖 DeepSeek是一家在AI领域快速发展的杭州企业，获得了广泛关注。

💡 尽管阿里巴巴未投资DeepSeek，市场对AI领域的投资热情依然高涨。

9、黑客论坛上2000万个OpenAI账户登录信息被售卖，用户需警惕风险

近日，一名自称“emirking”的俄罗斯黑客在BreachForums上出售声称是2000万个OpenAI ChatGPT账户的登录信息，引发了广泛关注。网络安全公司Malwarebytes Labs对此进行了联合调查，指出这次信息泄露可能是由于黑客攻破了OpenAI的认证系统，而非简单的钓鱼攻击。

【AiBase提要:】

💼 黑客在BreachForums上出售2000万个OpenAI账户的登录信息，用户需警惕安全风险。

🔒 专家怀疑登录信息泄露是由于黑客攻破认证系统，而非简单的钓鱼攻击。

⚠️ OpenAI账户持有者需立即更改密码、启用多因素认证并监控账户活动。

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