苹果披露 iOS 18 使用数据:采用率达68% 与iOS17持平

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:苹果公司首次公布了 iOS18的用户采用情况，数据显示，目前68% 的 iPhone 安装了 iOS18。对于过去四年推出的 iPhone，这一比例更高，达到76%。这些数字表明，iOS18的采用速度与去年的 iOS17基本持平，证明了苹果系统更新策略的稳定性和用户对其系统的认可。

这些数据是根据2025年1月21日在 App Store 上交易的设备统计得出的。苹果在其开发者网站上公布了这一信息，同时也公布了iPadOS18的采用情况:在过去四年发布的iPad中，有63%安装了iPadOS18，所有设备中为53%。

苹果对 iPhone 机型提供了长期的支持，确保用户可以使用尽可能多的新功能，同时获得重要的安全改进和错误修复。iOS18支持的机型最早可追溯到2018年发布的 iPhone XS。

近年来，苹果为用户提供了更灵活的更新选择，用户可以选择升级到最新的 iOS 版本，也可以选择继续使用当前版本，并接收安全更新和改进。例如，在9月发布 iOS18时，苹果也发布了 iOS17.7。iPhone 用户可以选择更新到 iOS18以体验所有新功能，也可以选择更新到 iOS17.7以避免新版本的潜在错误，同时确保安全。近期，苹果还发布了 iOS17.7.2和 iPadOS17.7.2，其中包含重要的安全修复。这种新旧系统并存的策略，确保了即使不升级到最新版本的用户，也能获得最安全的体验。

总体而言，苹果的系统更新策略兼顾了用户对新功能的需求，以及对稳定性和安全性的保障。iOS18的采用率数据表明，用户对苹果的这种灵活更新机制表示认可，也反映了苹果在移动操作系统领域的稳固地位。

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