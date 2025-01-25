苹果披露 iOS 18 使用数据:采用率达68% 与iOS17持平

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:苹果公司首次公布了 iOS18的用户采用情况，数据显示，目前68% 的 iPhone 安装了 iOS18。对于过去四年推出的 iPhone，这一比例更高，达到76%。这些数字表明，iOS18的采用速度与去年的 iOS17基本持平，证明了苹果系统更新策略的稳定性和用户对其系统的认可。
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站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:苹果公司首次公布了 iOS18的用户采用情况，数据显示，目前68% 的 iPhone 安装了 iOS18。对于过去四年推出的 iPhone，这一比例更高，达到76%。这些数字表明，iOS18的采用速度与去年的 iOS17基本持平，证明了苹果系统更新策略的稳定性和用户对其系统的认可。
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2024年9月，苹果面向iPhone用户推送iOS18正式版更新，带来全新UI设计，并支持自定义桌面等多项新功能。发布5个月的iOS18反响如何，有多少机型已经升级？需要注意的是，iOS18最重磅的AppleIntelligence功能，仅支持iPhone15Pro系列和iPhone16全系，并且国行iPhone暂时无缘。
微博热搜上出现了一条引人注目的词条——#iOS18一直截图会越来越红#，引发了广大苹果用户的热烈讨论。该话题源于部分用户升级至iOS18.2版本后，发现了一个令人匪夷所思的Bug:在相册中选取一张照片，持续进行截图操作，当截图数量累积到一定程度时，照片的颜色竟会逐渐转变为红色。尽管此次Bug给用户带来了不小的困扰，但苹果方面的积极应对态度还是让不少用户感到安心。
今天，苹果停止了对iOS18.2的签名验证，这意味着已升级到iOS18.2.1的iPhone用户无法再降级到iOS18.2。苹果通过验证服务器来确保iOS设备的软件版本与已关闭的验证版本不匹配，这是其禁止降级刷机的一种方法。值得注意的是，目前AppleIntelligence仅支持英文版本，中文版本会在今年4月份上线。
iOS18.3正式版会在下周上线，该版本主要有两大变化，一是苹果默认启用AI，二是苹果禁用了通知摘要功能。去年10月苹果推送了iOS18.1，AI功能首次在这一版系统上线，同年12月iOS18.2上线，Siri接入了ChatGPT，在iOS18.1和iOS18.2上，苹果会询问用户是否启用AI，只有用户确认后才能使用。iOS18.3升级视觉智能，iPhone16用户通过相机控制按钮启动相机，它便能够对相机所捕捉到的画面展开分析，比如将手机对准海报，系统可以将活动日期添加到日历之中。
今天，苹果面向开发者推送了iOS18.3RC版，新版iOS默认启用AppleIntelligence。在iOS18.1和iOS18.2上，系统会询问用户是否启用AI，只有用户确认后才能使用，但最新的iOS18.3安装后自动启用AppleIntelligence。iOS18.3针对iPhone16系列加入了视觉智能，iPhone16用户通过相机控制按钮启动相机，它便能够对相机所捕捉到的画面展开分析，例如，将镜头对准餐厅，便能提取出该餐厅的详尽信息；对准一只狗，即可显示其品种等相关信息；查看带有日期的海报时可将事件添加到日历。
据报道，不少iPhone用户收到了苹果推送的iOS18.2.1更新，本次更新未说明具体内容，只提到本更新提供了重要的错误修复，建议所有用户安装”。苹果客服表示，目前无法查询到具体修复了哪些错误，后续用户可以登录苹果官网查询具体内容。本次更新的安装包大小为511.7MB，距离上次苹果iOS18.2发布间隔26天。
苹果公司近日向iPhone用户推送了iOS18.2.1的系统更新。虽然苹果方面没有详细说明此次更新的具体内容，但根据推送信息，该更新包含了重要的错误修复，因此建议所有用户尽快安装。iOS18.2.1的安装包大小为511.7MB，自上次iOS18.2发布以来，已经过去了26天。
据自然资源部中国地质调查局透露，新一轮找矿突破战略行动实施以来，该局在多地取得金矿找矿突破，累计新增金资源量168吨。本次找矿战略行动，在甘肃安坝里北、内蒙古哈达门沟、黑龙江塔河宝兴沟3个矿区取得了重大发现。青藏高原新发现铜矿资源量2000余万吨，其中玉龙、多龙、巨龙－甲玛、雄村-朱诺四大基地均达到了千万吨级规模，初步预测整个区域的铜矿资源潜力高达1.5亿吨。
据报道，苹果推送了iOS18.3Beta3版本，新版iOS禁用了新闻娱乐类应用的通知摘要功能。苹果打造通知摘要的目的是为用户节省阅读时间，但是这项功能被英国广播公司投诉，因为通知摘要会曲解文章内容，导致用户被误解。当用户打开通知摘要”时，苹果会提醒这是一项测试版功能，可能存在错误。
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