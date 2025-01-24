网易云致SM歌迷的一封信 或下架SM旗下全部歌曲

站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:今天中午，网易云音乐向公众发布了一封《致韩国SM歌迷的一封信》，内容透露了一个令人遗憾的消息。网易云音乐在信中表示，他们已接到版权方韩国SM娱乐公司的单方面通知，对方决定不再继续续约。这意味着，网易云音乐很可能在1月31日之后，不得不下架韩国SM娱乐公司旗下的全部歌曲内容。

网易云音乐在声明中表达了对这一决定的深深惋惜和不舍。他们强调，平台一直十分珍视这些优秀的音乐作品，深知SM版权内容对于广大歌迷的重要性。因此，尽管面临困难，网易云音乐仍在尽最大努力，通过多种途径和渠道，争取版权续约的可能性。

回顾过去，网易云音乐与韩国SM娱乐公司的合作可以追溯到2022年6月。当时，双方正式达成合作，网易云音乐获得了SM娱乐公司旗下全量音乐版权的授权。这一合作让网易云音乐的用户能够享受到包括东方神起、Super Junior、EXO、少女时代、aespa、GOT the beat等众多知名艺人/组合的音乐作品。

目前，网易云音乐仍在积极与韩国SM娱乐公司进行沟通，希望能够找到一个双方都能接受的解决方案。然而，最终的结果如何，还需要时间来揭晓。

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