赵明长文官宣离开荣耀：未来将规划修整和学习

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:2025年1月17日，荣耀公司内部传来消息，现任CEO赵明正式发布长文，宣布因个人原因辞去荣耀CEO一职。赵明在文中深情回顾了自己在荣耀的十年历程，并对未来进行了规划。

赵明在文中表示，离开荣耀是他人生中最艰难的决定之一。过去十年，荣耀几乎成为了他生活的全部，他见证了荣耀从V40开始经历的低谷与挑战，也共同经历了在中国和海外市场的高歌猛进。这些经历构成了他人生中最难忘的时刻。

赵明对荣耀团队表达了深深的感激之情。他提到，荣耀的成功离不开每一位同事的努力、信任和支持。四年来，超过一万人加入荣耀，这些新鲜血液为荣耀的文化注入了多元性，让荣耀在各个领域都汇集了大量的优秀人才。赵明表示，能同这么多优秀的同事一起工作，是他的荣耀。

在回顾荣耀历程的同时，赵明也对公司的未来充满了期待。他提到，尽管自己不能继续带领荣耀变革，但他相信荣耀会快速向前，不断超越。赵明表示，自己的股票还在公司，期待荣耀在2025年更上一层楼。

对于自己的未来规划，赵明表示将进行修整和学习。他提到，自己毕业就进入华为，工作27年，其中超过20年都是孤身在外。长时间、高强度的工作给他的身体带来了负担，同时也让他对父母、家人产生了愧疚。因此，未来一段时间他将调整身体，陪伴家人，并通过阅读等方式完善自己。

今日早些时候，荣耀内部已正式官宣赵明因个人原因辞职，由李健接任CEO一职。

（举报）