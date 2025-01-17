淘宝宣布春晚互动玩法：许愿领红包 瓜分25亿

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:近日，淘宝宣布成为2025年蛇年春晚的独家电商互动平台，并揭晓了其春节期间的互动玩法。全国网友将有机会通过淘宝app参与许愿领红包活动，共同瓜分25亿红包大奖。

据悉，从1月21日起，用户只需打开淘宝app，搜索关键词“淘个好彩头”，即可进入活动页面。在页面中，用户可以根据自己的新年心愿进行许愿，参与瓜分25亿红包的活动。此次活动的亮点在于，除了红包奖励外，用户还有机会实现自己的新年愿望，赢取包括汽车、手机、演唱会门票等在内的丰富实物大奖。

与以往的互动活动相比，本次淘宝春晚互动玩法更为简单直接。用户无需参与复杂的猜谜或集卡活动，只需根据页面提示许下自己的心愿，即可轻松领取红包。此外，每晚八点的心愿抽奖环节也为用户提供了更多赢取实物奖励的机会，涵盖了衣食住行等生活的方方面面。

在春晚进行期间，淘宝还将加码心愿抽奖和红包奖励，为用户带来更多惊喜。其中，最高红包金额可达1888元，让用户在享受春晚节目的同时，也能收获满满的福气与好运。

此次淘宝成为春晚独家电商互动平台，不仅为用户提供了全新的互动体验，也进一步展示了淘宝在电商领域的创新能力和影响力。

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