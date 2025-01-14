贾跃亭：三月揭晓FX6更多进展 力争年底首辆FX车下线

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:今日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF）创始人贾跃亭宣布，旗下高端电动车品牌Faraday X(FX)项目进展顺利，并透露了接下来的详细规划。

贾跃亭透露，FX品牌的发展步伐稳健，计划在今年3月对外公布更多关于FX6系列的最新进展。FX6作为FX品牌的第二款车型，是一款SUV，自去年9月19日正式发布以来，一直备受市场关注。

为了进一步提升用户体验和参与度，FF即将启动产品共创计划，招募行业领袖共创官和家庭共创官，共同参与FX产品的研发和改进。这一举措旨在将用户的声音融入产品设计，打造更符合市场需求和用户期望的电动车产品。

在谈及产品下线时间时，贾跃亭表示，FF团队正全力以赴，力争在今年年底实现首辆FX车型的下线。这一目标的实现，将标志着FX品牌从概念走向现实的重大跨越。

针对美国市场的特点，贾跃亭指出，美国用户对驾控体验的要求极高，他们更倾向于自驾出行，对车辆的操控性能和舒适性有着严格的要求。因此，FX品牌将致力于推出既具备极致驾控乐趣，又融合了智能座舱、冰箱、彩电和大沙发等配置的全能AIEV车型，以满足美国用户的实际需求，并创造新的市场需求。

贾跃亭表示，FX品牌的目标是重新定义美国用户的出行方式，通过创新的产品设计和卓越的用户体验，迅速打造市场爆款，成为电动车领域的新标杆。

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