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手机尾号0000000成交价70万：仅有使用权

2025-01-13 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日上午，一场备受关注的手机号码拍卖活动圆满落幕。号码为13110000000的中国联通手机号，因其尾号独特的7个0组合，吸引了大量竞拍者的关注与参与。

据悉，该手机号的起拍价被设定为25万元。在拍卖过程中，共有24位竞买人积极参与，经过36轮激烈的竞价，最终成交价定格在了70万元的高位。这一价格不仅彰显了该手机号的独特价值，也反映了竞拍者对其的强烈兴趣与认可。

尾号 0000000 的手机靓号拍卖成功： 70 万成交 只有使用权

根据官方提供的信息，截至2024年12月18日，该手机号码无欠费记录，余额约为11元，并保持着4G全国流量王8元套餐的使用状态。此外，该号码未绑定任何宽带服务，无最低资费要求，过户时也无需预存话费。值得注意的是，过户后若需携号转网，也无需满足在网时长限制，只需完成过户手续即可。

然而，需要特别提醒的是，此次拍卖的仅为该手机号码的使用权，而非所有权。在过户过程中产生的相关费用将由买受人自行承担。同时，竞买人还需自行咨询并确认能否办理使用权变更、变更手续的时间以及变更后需遵守的业务规定。

此外，由于技术限制，前机主在银行、第三方网站等机构登记该号码的预留信息可能无法被完全清除。因此，买受人在获得使用权后，可能需要自行处理这些遗留问题。

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