AI日报：国产之光！DeepSeek APP正式上线；潞晨升级Video Ocean V2.0免费高质量；OpenAI组建人形机器人团队

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1、潞晨升级免费视频生成模型Video Ocean V2.0，20秒高清大片一键成型

在AI技术蓬勃发展的今天，潞晨科技推出的Video Ocean V2.0标志着视频创作的又一次重大飞跃。该工具不仅完全免费，还在画质、动态表现和创作自由度上实现了显著提升。用户可以通过简单的文字提示或参考图片生成高质量的视频，操作界面友好，适合专业人士与普通用户。

【AiBase提要:】 🌟 画质提升:人物面部细节、光影变化和环境互动都达到了超高真实感。 🏃 动作表现:支持从日常动作到极限运动的流畅自然呈现。 🎨 创作风格多样:涵盖3D写实、2D动画、电影质感和赛博朋克等多种风格。 体验入口:video.luchentech.com/zh-CN

2、惊喜!DeepSeek APP正式上线，iOS和安卓版本均有

DeepSeek官方低调发布了其全新的APP，支持iOS和安卓平台，功能包括深度思考和联网搜索。该应用利用DeepSeek-R1-Lite模型进行思维链分析，帮助用户逐步解决问题。同时，DeepSeek V3模型支持快速获取互联网信息，生成简洁回答。APP还提供智能对话、准确翻译、创意写作、高效编程和智能解题等多种功能，极大提升用户工作效率。

【AiBase提要:】 🧠 深度思考功能通过思维链分析问题，得出结论。 🌐 联网搜索功能支持快速获取信息，生成准确回答。 📄 APP支持文件上传，提供智能对话和多种实用功能。

3、OpenAI 机器人项目招新，计划开发自研传感器与类人机器人

OpenAI最近宣布启动机器人项目，旨在探索机器人技术的发展。该项目将开发配备定制传感器的机器人，并招聘多个关键岗位，包括电子感知工程师、机器人机械设计工程师和技术项目经理。每个岗位的年薪范围在34至44万美元之间。OpenAI的目标是打造通用、自适应和多功能的机器人，可能会涉及类人形态。

【AiBase提要:】 🔍 OpenAI启动机器人项目，招聘电子感知工程师等多个岗位。 🤖 计划开发通用、自适应的机器人，可能会涉及类人形态。 💡 OpenAI通过投资类人机器人技术公司，持续推动机器人研究进展。

4、研究人员开源推理型人工智能模型Sky-T1训练成本不到450美元

加州大学伯克利分校的Sky Computing Lab团队推出了Sky-T1-32B-Preview，这是一个开源推理型人工智能模型，显著降低了推理型AI的研发成本和难度。模型在多个基准测试中表现出色，训练成本仅为450美元，远低于以往数百万美元的费用。

【AiBase提要:】 💰 Sky-T1的训练成本仅为450美元，显著降低了推理型AI的研发门槛。 📊 在MATH500等基准测试中，Sky-T1的表现超过了OpenAI的o1早期版本。 🔍 NovaSky团队计划继续开发更高效的开源模型，以提升推理性能和准确性。

5、谷歌开源时间序列预测模型TimesFM2.0版本 可用于预测零售业销量、股票走势

谷歌研究团队发布了TimesFM2.0，这是一个专为时间序列预测设计的预训练模型，旨在提升预测准确性。该模型支持高达2048个时间点的单变量预测，并能够处理任意时间跨度。通过开源和科学共享，TimesFM2.0为用户提供了丰富的数据集，涵盖多个领域，推动了人工智能的发展。

【AiBase提要:】 🌟 TimesFM2.0是谷歌推出的全新时序预测模型，专注于提升时间序列预测的准确性。 🔧 模型支持高达2048个时间点的预测，并能够处理任意预测时间跨度。 📊 用户可以根据不同的时间序列特征，自由选择预测频率，提高预测的灵活性。 详情链接:https://huggingface.co/google/timesfm-2.0-500m-pytorch

6、深圳新款人形机器人SE01走红海外 网友直呼:这真的不是sora生成的吗?

深圳市推出的SE01人形机器人因其接近人类的步态和灵活性而迅速走红，吸引了大量观众并引发海外热议。尽管存在偶尔滑倒的情况，但其技术背景和市场前景使消费者对未来的机器人技术充满期待。众擎机器人公司致力于将高科技与市场需求结合，展现出强大的市场竞争力。

【AiBase提要:】 🚶‍♂️ SE01机器人具备出色的步态、速度和稳定性，行走如模特走秀。 💰 生产成本控制在10万元，预计售价15万元，未来将实现小规模商用。 📸 内部搭载英特尔RealSense深度相机和360度激光雷达，具备良好的环境感知和避障能力。

7、NeuralSVG:从文本生成可编辑的矢量图形

NeuralSVG 是一种创新的方法，利用文本提示生成矢量图形，为艺术家和设计师提供了灵活高效的工具。其核心在于隐式神经表示和分数蒸馏采样技术，能够生成多层次结构的 SVG 文件。用户可以在生成过程中动态调整颜色、背景和比例，极大提升了设计的个性化和灵活性。

【AiBase提要:】 🖼️ NeuralSVG 可以通过文本提示生成具有多层次结构的矢量图形。 🎨 用户可以动态调整生成图形的颜色和比例，实现个性化设计。 ✏️ 该系统能够生成不同笔画数量的草图，展现出强大的适应性。 详情链接:https://sagipolaczek.github.io/NeuralSVG/

8、开源动作预估模型ViTPose:可以预估每一帧动作，并进行标注

ViTPose是一个开源的动作预估模型，专注于人体姿态识别。其独特之处在于采用简洁高效的视觉Transformer技术，而非复杂的卷积神经网络。模型结构简单，易于调整，能够在性能和速度之间找到平衡。ViTPose在多个数据集上表现出色，甚至超过许多复杂模型，显示出简单模型的强大潜力。

【AiBase提要:】 🦵 ViTPose使用纯视觉Transformer架构，简化了模型结构，提高了效率。 📈 模型可根据需求调整大小，灵活应对不同任务和数据集。 🌍 ViTPose在MS COCO等数据集上表现优异，展现出强大的姿态估计能力。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/hysts/ViTPose-transformers

9、OpenAI 爬虫频繁抓取导致人体3D模型网站瘫痪

近日，乌克兰的3D模型网站Trilegangers遭遇了严重的流量攻击，这一事件源于OpenAI的爬虫GPTBot频繁抓取该网站数据。尽管Trilegangers在使用协议中禁止未经授权的抓取，但由于未正确设置robots.txt文件，导致服务器负荷过重，网站瘫痪。为了应对这一危机，Trilegangers已采取措施更改robots.txt文件并利用Cloudflare屏蔽爬虫访问，确保网站正常运作。

【AiBase提要:】 🛑 Trilegangers网站因OpenAI的GPTBot频繁抓取而瘫痪，导致服务器负荷过重。 🔧 网站未正确设置robots.txt文件，未能有效阻止爬虫的访问，造成了流量攻击。 🌐 Trilegangers已采取措施，包括设置正确的robots.txt文件和使用Cloudflare屏蔽爬虫，保障网站正常运作。

10、LG宣布进军人形机器人市场，计划推出订阅制智能体 Q9

LG 电子在 CES2025展会上宣布将加大对人形机器人研发的投入，计划推出基于 AI 智能体 Q9的人形机器人，以提升家庭生产力。LG 还与微软建立战略合作，推动 AI 技术在家庭、汽车和酒店等场景的应用。面对特斯拉等竞争对手，LG 电子希望通过技术创新和用户体验提升，争取在这一领域占据一席之地。

【AiBase提要:】 🤖 LG 电子计划在2025年推出基于 AI 智能体 Q9的人形机器人，旨在提升家庭生产力。 🤝 LG 与微软建立战略合作，推动 AI 技术应用于多种场景，涵盖家庭、汽车和酒店等。 🏃‍♂️ 人形机器人竞赛愈演愈烈，特斯拉等竞争对手也在积极开发相关技术，市场前景广阔。

11、OpenAI、谷歌等AI 巨头出手购买创作者未发布视频，每分钟最高可达4美元

近期，OpenAI和谷歌等科技巨头正在以每分钟1到4美元的价格直接购买内容创作者的未发布视频，以用于训练其AI模型。这一趋势不仅为创作者带来了新的收入来源，也引发了市场的激烈竞争。高质量视频素材，如4K和无人机拍摄，获得更高的报价，而普通未使用视频的价格则相对较低。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI和谷歌等公司以每分钟1到4美元的价格购买创作者的未发布视频，尤其对高质量素材给予更高报价。 📹 合同中设有保护条款，确保AI公司不能创建创作者的数字复制品，创作者也能控制AI使用其公开视频的权限。 🌐 这一趋势为内容创作者带来了意外收益，许多未上线的素材如今可以通过出售获得实际收入。

12、四部门:制（修）定人工智能训练、数据标注相关职业国家职业标准

近日，国家发展改革委等部门联合发布了关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见，旨在推动数据标注产业的专业化和智能化，促进人工智能的创新与应用。政策强调人才引进与培养，推动产学研融合，支持数据标注领域的职业资格与技能等级衔接，力求到2027年实现产业规模化和创新能力显著提升，年均复合增长率预计超过20%。

【AiBase提要:】 🎓 培养高端专业人才，制定国家职业标准以提升数据标注行业的专业化水平。 📈 到2027年，推动数据标注产业规模化，年均复合增长率预计超过20%。 🤝 加强行业合作，推动公共数据标注需求，特别是在政务服务和城市治理领域。

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