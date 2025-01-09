欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、巨量引擎旗下AIGC工具“即创”正式版上线

巨量引擎的AIGC工具“即创”正式上线，提供多种内容生成方式，包括AI脚本生成、智能成片和数字人等。该平台通过深度学习和自然语言处理，用户只需输入主题即可生成高质量文本和视频内容。新增的爆款裂变和一键过审功能，帮助创作者快速响应市场变化，提升创作效率和内容合规性。

【AiBase提要:】 🌟 即创支持多种内容生成，提升创作效率。 📊 新增爆款裂变和一键过审功能，帮助创作者快速响应市场。 🎨 AI 技术引领内容创作革命，鼓励创作者探索新工具。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/douyinjichuang

2、通义万相推2.1视频模型 大幅提升复杂运动能力

阿里旗下的通义万相视频生成模型在最新2.1版本中实现了重磅升级，推出了极速版与专业版，分别聚焦于高效性能和卓越表现力。这一版本在处理复杂运动和还原真实物理规律方面取得了显著进步，提升了视频的电影质感和指令遵循能力。

【AiBase提要:】 🚀 新版本分为极速版与专业版，分别提升高效性能与表现力。 🐱 生成的视频细节丰富，成功解决了“鬼画符”问题，实现精准中英文文字生成。 🎬 运镜效果如同电影大师，能够自动调整镜头，提升视频艺术性。 详情链接:https://tongyi.aliyun.com/wanxiang/videoCreation

3、微软正式开源超强小模型Phi-4

微软在Hugging Face平台上发布了小型语言模型Phi-4，参数量为140亿，表现优异，超越了多款知名模型如GPT-4o和Llama-3.1。Phi-4在数学竞赛AMC中获得91.8分，并在MMLU测试中取得84.8分，展现了强大的推理能力。该模型采用创新的合成数据生成方法，支持长达16k的上下文长度，适用于消费级硬件。

【AiBase提要:】 🧩 微软推出的Phi-4模型参数仅140亿，却在性能测试中超越了GPT-4o和Llama-3.1等多个知名模型。 📈 Phi-4在数学与推理能力方面表现突出，特别是在AMC和MMLU测试中取得了高分。 🌍 该模型已开源并支持商业用途，吸引了大量开发者和AI爱好者的关注。 详情链接:https://huggingface.co/microsoft/phi-4

4、全新视频修复技术 SeedVR:模糊变高清，可处理任意长度视频

在数字媒体迅速发展的背景下，视频质量的提升成为了重要议题。南洋理工大学与字节跳动的研究团队推出的SeedVR技术，利用创新的移动窗口注意力机制，显著改善了视频恢复效果，特别是在处理AI生成视频时表现突出。该技术不仅能够处理任意长度的视频，还能有效修复画面细节，为用户带来更真实的视觉体验。

【AiBase提要:】 🌟 SeedVR利用移动窗口注意力机制，成功提升对长视频序列的处理能力。 🎥 该技术采用较大的窗口尺寸，显著提高了高分辨率视频的恢复质量。 🚀 结合多种现代技术手段，SeedVR在多个基准测试中表现卓越，尤其适用于AI生成的视频。 详情链接:https://iceclear.github.io/projects/seedvr/

5、Adobe 的 TransPixar 将烟雾、反射等透明效果无缝融入场景

Adobe Research与香港科技大学联合开发的TransPixar系统，革新了视觉特效制作，尤其是在处理透明元素方面。该技术通过生成包含Alpha通道的视觉效果，显著提高了制作效率，降低了成本。TransPixar的推出正值行业对高质量特效需求激增之际，预示着未来影视制作流程的变革。

【AiBase提要:】 🌟 TransPixar通过创新的AI技术，能够在有限的训练数据下生成高质量的透明效果，简化特效制作流程。 💡 该系统不仅提升了大型制作团队的工作效率，还为小型工作室降低了制作成本，使其能够实现复杂特效。 🚀 TransPixar在实时应用领域展现出巨大潜力，能够快速生成透明效果，适用于视频游戏和增强现实等场景。

6、字节联合高校出品!STAR 模型:提升视频清晰度和分辨率

南京大学研究团队与字节跳动、西南大学联合推出的STAR技术，通过文本到视频模型实现视频超分辨率处理，显著提升低分辨率视频质量。该技术结合时空增强方法，适用于视频分享平台上下载的低清晰度视频。研究团队已在GitHub发布预训练模型和推理代码，使用过程简单，推动了视频处理领域的进步。

【AiBase提要:】 🌟 新技术 STAR 结合文本到视频模型，实现视频超分辨率，提升视频质量。 🛠️ 研究团队已发布预训练模型和推理代码，使用过程简单明了。 📩 提供联系方式，鼓励用户与研究团队进行交流与探讨。 详情链接:https://github.com/NJU-PCALab/STAR

7、Stability AI 推出 SPAR3D:单图像生成3D 对象一秒钟搞定

在CES展会上，Stability AI推出了SPAR3D，这是一种创新的两阶段3D生成技术，能够在不到一秒的时间内从单个图像中生成精确的3D对象。SPAR3D不仅提供了高效的3D原型设计方式，还允许用户实时编辑生成的3D对象，提升了创作灵活性。

【AiBase提要:】 ⚡ 实时生成能力:SPAR3D能在一秒内从单张图像生成完整的3D对象，并支持快速编辑。 🔍 精确的结构预测:提供准确的几何形状和360度视图，包括隐藏区域，确保高分辨率输出。 🚀 开放的使用政策:支持商业和非商业用途，用户可通过多种方式获取和使用该模型。 详情链接:https://stability.ai/news/stable-point-aware-3d

8、2024年238款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案

国家互联网信息办公室于1月8日发布公告，明确截止2024年12月31日，已有302款服务完成备案，其中238款为2024年新增。这表明该领域快速发展，更多新服务获得官方认可。公告还要求提供舆论属性服务的企业进行备案，并提升已上线应用的透明度，确保合规性和安全性。

【AiBase提要:】 🌟2024年，共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，新增238款。 🔍 提供舆论属性服务的企业可通过属地网信部门进行备案，确保合规性。 📝 已上线应用需公示所使用的已备案服务信息，提升透明度。

9、2024胡润中国人工智能企业50强榜单:科大讯飞第二、商汤科技第三

2024胡润中国人工智能企业50强榜单正式发布，寒武纪以2380亿人民币估值位居榜首，展现出其在AI领域的强大实力。科大讯飞和商汤科技分别以1160亿和500亿的估值紧随其后。榜单显示，北京、上海和深圳是主要的AI企业集聚地，合计占据80%的上榜企业。

【AiBase提要:】 🌟 寒武纪以2380亿元估值位居榜首，科大讯飞和商汤科技分别排第二和第三。 🏙️ 北京、上海、深圳成为人工智能企业的主要集聚地，合计占据80%的上榜企业。 📊 该榜单侧重非具身智能企业，评选范围不包括机器人和智能家居等领域的公司。

10、你绝对想不到!重复这个简单指令让AI生成代码快100倍

BuzzFeed的高级数据科学家麦克斯・伍尔夫进行了一项实验，使用Claude3.5语言模型，通过反复请求AI改进代码，成功将原本657毫秒的运行时间缩短至6毫秒，提升了100倍的性能。实验中AI展现出其对“更好代码”的独特理解，自动添加企业特性。

【AiBase提要:】 🌟 AI通过反复指令提升代码性能，原代码运行时间从657毫秒降至6毫秒。 💡 AI在代码中自动添加企业特性，展现出其对“更好代码”的独特理解。 🛠️ 提示工程依然重要，精确的请求可以加速结果生成，但仍需人工开发者进行验证和修复。

11、英伟达发布Groot Teleop 技术 允许通过Apple Vision Pro来训练机器人

英伟达在CES展会上推出了一系列创新技术，旨在加速人形机器人的开发，尤其是在工业和制造领域。通过Isaac GR00T蓝图，开发者可以利用模仿学习生成大量合成运动数据，从而训练人形机器人。这一技术不仅降低了数据收集的时间和成本，还通过Cosmos平台生成物理意识视频，推动物理人工智能的发展。

【AiBase提要:】 🚀 英伟达推出Isaac GR00T蓝图，利用模仿学习生成合成运动数据，加速人形机器人开发。 📊 Cosmos平台经过18万亿数据训练，生成物理意识视频，促进物理人工智能发展。 🤝 多家机器人公司已采用Isaac GR00T技术，展现出良好的应用效果。

12、惊悚发明!工程师用 ChatGPT 制作机器人步枪，OpenAI 立刻出手

近期，工程师STS3D创造了一款机器人步枪，能够通过ChatGPT指令进行瞄准和射击，展现出令人惊叹的反应速度和准确性。这一发明引发了广泛讨论，尤其是关于将科幻技术变为现实的担忧。OpenAI迅速回应，指出该行为违反了公司政策，禁止利用其服务开发武器。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI迅速切断与开发机器人步枪工程师的关系，因其违反使用政策。 🤖 STS3D的机器人步枪可以根据ChatGPT的指令进行瞄准和射击，展现出高准确性。 ⚔️ 尽管OpenAI去年修改了政策，但仍禁止使用其服务开发任何形式的武器。

13、因用户投诉，微软回滚Bing AI图像生成器升级、重返旧版DALL-E

微软近期因用户对Bing图像生成器新版本的不满，决定回滚至旧版DALL-E模型。用户反馈新版本在图像质量和细节处理上显著下降，导致微软搜索部门负责人Jordi Ribas承认并采取措施恢复旧版。

【AiBase提要:】 🌟 微软因用户投诉决定回滚 Bing 图像生成器的新版本，旨在改善用户体验。 🎨 升级后的图像生成效果不如预期，用户反映细节和质量明显下降。 🔧 Jordi Ribas 表示将重返旧版 DALL-E 模型，预计需几周时间完成这一调整。

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