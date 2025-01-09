小鹏汽车推出限时购车权益：P7+至高补贴2万元 可叠加

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:小鹏汽车近日宣布推出限时购车权益，针对在2025年1月1日至1月31日期间购买小鹏P7+并完成开票的用户，提供国家以旧换新补贴最高可达2万元，补贴后的优惠价格从16.68万元起。

此外，官方还为购车用户准备了小鹏置换补贴最高5000元、跨年提车电卡补偿以及地方补贴兜底等多项权益。对于在2025年1月26日24点前锁单且在2025年1月28日24点前仍未收到提车通知的小鹏P7+用户，官方将赠送“跨年提车关爱礼—888度电卡”。

小鹏P7+自2024年11月上市以来，凭借其先进的智能驾驶技术和出色的续航能力，受到了市场的广泛关注。该车型定位于纯电动中大型车，标配了AI鹰眼视觉智驾方案，全车共配备了11个摄像头、3个毫米波雷达以及12个超声波雷达，并搭载了2颗英伟达Orin-X智驾芯片，算力达到了508TOPS。小鹏P7+基于800伏高压快充平台打造，配备了60.7千瓦时和76.3千瓦时的磷酸铁锂电池组，CLTC工况续航里程有615公里、700公里、725公里三种选择。

在竞争激烈的纯电动中大型车市场中，小鹏P7+的主要竞争对手包括小米SU7、比亚迪汉EV、智己L6等车型。2024年11月，小鹏P7+的销量达到了6950辆，位列该细分市场销量榜的第三位。此次推出的限时购车权益，无疑将进一步提升小鹏P7+的市场竞争力，吸引更多消费者的关注和购买。

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