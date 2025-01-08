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iPhone 16 Pro拍摄！苹果新春大片《想和你一起听歌》1月10日上映

2025-01-08 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:苹果公司今日宣布，其2025年新春大片《想和你一起听听歌》将于1月10日上映。这部短片由iPhone16Pro拍摄，标志着苹果在新春短片领域的又一创新尝试。

据了解，《想和你一起听听歌》是苹果首部新春歌舞片，由曾执导好莱坞歌舞片《马戏之王》的导演迈克尔·格雷西执导。官方预告中提到的问题“如果爱情是一首90年代金曲，你会想到哪一首?”暗示了影片可能涉及时空穿越的元素，令人充满期待。

苹果iPhone16

这部新春短片不仅是苹果为观众带来的一份节日礼物，同时也是一次展示iPhone旗舰影像性能的机会。苹果一直致力于通过高质量的短片来展示其产品的技术实力，而《想和你一起听听歌》无疑将再次证明iPhone16Pro在影像拍摄方面的卓越表现。自2018年苹果首次发布中国春节短片《三分钟》以来，该公司已经与多位著名导演合作，推出了《一个桶》《女儿》《阿年》《卷土重来》《过五关》《小蒜头》等新春短片，每部作品均使用了当时的iPhone旗舰机型进行拍摄。

此次《想和你一起听听歌》的上映，不仅延续了苹果新春短片的传统，也展示了其在影像技术上的持续创新和进步。观众们可以期待在1月10日欣赏到这部由iPhone16Pro拍摄的新春歌舞片，感受苹果带来的视觉盛宴和影像魅力。

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