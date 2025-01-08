英伟达大跌6.22% 市值一夜蒸发约2275亿美元

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:在RTX50系列显卡发布之后，英伟达的股价却遭遇了意外的大跌。截至美股收盘，英伟达的股价报收于140.14美元，下跌了6.22%，创下了自2024年9月3日以来的最大单日跌幅。这一下跌导致其市值一夜之间蒸发了2275亿美元，约合人民币16668亿元。这一结果显然出乎了英伟达CEO黄仁勋的预料。

RTX50系列显卡的定价也引起了市场的关注。官方公布的细节显示，RTX5090D（国内特供版）的起售价为16499元，而RTX5080的起售价为8299元。与上一代产品不同，RTX5090D的游戏性能基本保持完整，主要削减的是AI性能。具体来说，RTX5090D依然配备了21760个CUDA核心，其基础频率和加速频率分别为2.01GHz和2.41GHz，显存为32GB GDDR7。不过，其AI性能从3352TOPS缩减到了2375TOPS。

据悉，RTX5090D和RTX5080将于1月30日正式在国内上市，而RTX5070系列则计划在2月上市。尽管市场对RTX50系列显卡的性能和定价有所期待，但英伟达股价的下跌反映出投资者对产品的市场接受度和未来销售前景存在一定的担忧。

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