REDMI Note 14 Pro好运红版正式上线：首发售价1299元起

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:小米公司近日宣布，REDMI Note14Pro新春版正式上线。该机型采用“好运红”配色，特别适配新年氛围。卢伟冰在社交媒体上宣布了该手机的售价，分别为8GB+128GB版本1299元、8GB+256GB版本1499元、12GB+256GB版本1599元以及12GB+512GB版本1899元。

在配置方面，REDMI Note14Pro新春版保持了与前代相同的基本配置。正面搭载了1.5K护眼屏，支持120Hz刷新率和1920Hz DC调光策略，并配备了小米青山护眼技术。核心配置方面，该手机搭载了天玑7300-Ultra处理器，内置5500mAh电池，并支持45W快充。

此外，REDMI Note14Pro新春版还具备同档位少有的防水功能，支持IP66、IP68和IP69防水等级，并通过了南德2米24小时防水测试。后置摄像头为三摄组合，包括5000万像素主摄、800万像素超广角和200万像素微距，其中主摄采用索尼LYT-600传感器，前置摄像头为2000万像素。

其他功能方面，该手机支持屏幕指纹解锁、X轴线性马达、立体声双扬声器、多功能NFC和红外遥控等。REDMI Note14Pro新春版的推出，为消费者在新年期间提供了一个更具节日氛围的选择。

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