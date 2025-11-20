雷军到场见证第50万辆整车下产线 将免费送6万个车模

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:今日，小米汽车迎来重大里程碑时刻——第50万台整车正式下线。为庆祝这一具有非凡意义的时刻，小米举办了隆重的仪式，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军也亲自出席，与众人共同见证这一荣耀瞬间。

自2024年3月28日首款车型SU7正式发布以来，小米汽车便以惊人的速度在新能源赛道上疾驰。仅用602天、不足20个月的时间，便刷新了全球新能源车企50万辆下线的最快纪录，这一成绩无疑彰显了小米汽车强大的生产制造能力与市场竞争力。

为了回馈广大消费者的支持与厚爱，雷军在仪式上宣布，将免费送出6万个车模，其中包括1.5万个1:43合金车模和4.5万个1:64车模。这一慷慨之举瞬间点燃了现场气氛，也引发了外界的广泛关注。

此次车模领取活动提供了三种参与方式。第一种方式是关注“小米汽车”微信公众号，参与线上答题互动抽奖。每小时将抽出300个车模，持续50小时，共计送出1.5万个。用户只需在公众号对话框回复“50万台”，点击自动弹出的活动链接，即可参与答题抽车模，具体详情可查看微信公众号活动页面。

第二种方式是前往2025广州车展小米汽车展台现场领取。考虑到车展现场排队用户的安全与秩序，本次车模领取采用预约制。用户可通过“小米汽车”APP或现场扫描二维码，在发现-活动页面找到“广州车展车模0元预约”入口，点击进入预约页面参与。每天将送出1000个车模，连送10天，共计1万个，具体细则可查看小米汽车APP。

第三种方式则是前往小米汽车活动门店免费领取。全国434家小米汽车活动门店将在11月22日 -23日每天11:00开始赠送，当天送完即截止。活动持续2天，活动门店单店车模总数量在30个至330个区间，具体数量以门店实际为准。建议用户进店前洽询门店，且每位用户在活动期间限领取1个车模，车模颜色随机，详情可查看店端活动页面。若想了解详细门店清单，只需关注“小米汽车”公众号，对话框回复“门店送车模”即可查看。

此次小米汽车50万台整车下线，不仅标志着小米汽车在新能源领域取得了阶段性重大成果，更通过免费送车模的活动，进一步拉近了与消费者之间的距离，展现了小米汽车对用户的诚意与关怀。

