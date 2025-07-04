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小米YU7磁吸纸巾盒卖169元 雷军：车规级 成本高

2025-07-04 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:近日，小米YU7成为汽车圈与科技圈的热门话题，其全车配备的16个磁吸点位备受关注，其中中控屏后方专门为纸巾盒设置的磁吸位更是一大亮点。不过，配套的Xiaomi Life车载磁吸纸巾盒上架小米汽车App商城后，却因169元的售价引发争议，不少网友直指价格太贵。

小米YU7 磁吸纸巾盒卖 169 元被指太贵 雷军回应：车规级 成本巨高无比

雷军在直播中首次正面回应了磁吸纸巾盒定价问题。他表示，注意到网友反馈纸巾盒有点贵，便向同事了解原因。原来，这款纸巾盒在设计时，材质和制作工艺较为复杂，一开始还过不了车规测试。后来经过多次调整材质和胶，才达到要求，这使得成本大幅增加。雷军举例称，纸巾盒放置的位置，在吐鲁番高温环境下温度可达90℃，一般胶的盒子肯定会被晒化。即便如此，雷军也承认100多块钱一个纸巾盒价格偏高，目前正督促团队降低成本。

小米汽车官微在小米汽车答网友问（第167集）中对该纸巾盒进行了详细介绍。这款车载磁吸纸巾盒不仅适用于车内，还可吸附在冰箱、带磁吸功能的办公桌或家具等场景。它专为车内环境设计，塑料部件和内置的14块磁铁均选用耐高低温材料，能在夏季仪表台暴晒超95℃到冬季零下30℃严寒的极端条件下，保持不易变形或退磁。其采用双层结构设计，磁铁藏在内部不外露;外层覆有耐高温PU皮并经过全手工包覆，内层使用柔软的超细纤维材质，整体安全可靠，兼具高级质感和细腻手感。

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