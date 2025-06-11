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如何用 DeepSeek 生成简洁吸引人的招聘广告

2025-06-11 14:40 · 稿源：站长之家

导语

企业招聘竞争日益激烈的当下，高效产出优质招聘广告至关重要。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能快速帮你生成适用于各大招聘平台的招聘广告。接下来就为你详细介绍如何使用它。

使用工具

  • 工具名称:DeepSeek
  • 免费工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

  • 企业招聘
  • 岗位宣传

教程操作流程方法

  1. 访问 DeepSeek 官网:打开浏览器，输入网址https://www.deepseek.com/ ，进入 DeepSeek 网站。如果是首次使用，可能需要注册账号并登录，按照页面提示完成注册流程。

    QQ20250611-144539.png

  2. 输入指令:在交互输入区域准确输入指令 “帮我撰写一篇针对【XX 岗位】的招聘广告，适用于智联招聘 / BOSS 直聘 / 前程无忧 / 猎聘，风格要简洁吸引人，并包含企业亮点和应聘方式” ，将【XX 岗位】替换为实际招聘岗位名称，如 “Java 开发工程师”“市场营销经理” 等。

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  3. 查看生成结果:输入指令后，点击发送按钮，DeepSeek 会开始处理指令并生成招聘广告内容。稍作等待，生成的内容会显示在交互区域下方，仔细查看生成的招聘广告是否符合需求。

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  4. 优化调整:若生成的招聘广告存在内容不完整、风格不符等问题，可在原指令基础上补充修改，再次发送给 DeepSeek 进行优化，直至得到满意的招聘广告内容，然后将其复制用于招聘平台发布。

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