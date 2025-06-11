如何用 DeepSeek 生成简洁吸引人的招聘广告

本文介绍了如何利用DeepSeek AI工具降低学术论文重复率。该工具能对重复率超标的段落进行学术化改写，在保证专业术语准确性的同时降低查重率。使用方法是：1)在DeepSeek网站输入降重指令和段落；2)可指定改写风格（如某期刊格式）或具体方向（如主动改被动句）；3)审查改写结果，确保语义准确、术语恰当、逻辑连贯。若发现问题可再次优化。该工具适用于毕业论文、期刊�