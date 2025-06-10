iPhone 17 或将支持 50W 无线快充

苹果似乎正准备在无线充电领域再次实现突破。据比较新报道和监管文件显示，即将发布的 iPhone 17 系列将支持更先进的 Qi2.2 无线充电标准，并搭配新款 MagSafe 充电器，使无线充电速度比现有 iPhone 大幅提升，有望达到 50W。

据《91Mobiles》报道，苹果的新一代充电器已经出现在NCC 的认证网站上，表明该产品已接近开发和合规的最终阶段，预计将于今年晚些时候发布。

两款新型号：A3502 与 A3503

NCC 列表显示，苹果推出了两款新的 MagSafe 充电器型号：A3502 和 A3503。虽然外观上依旧延续圆形设计，但这两款产品在充电线长度方面为用户提供了更多选择：A3502 配备 1 米编织线缆，A3503 则为 2 米版本。这一变化不仅提升了耐用性，也反映了苹果在产品设计中日益重视环保与高端材料的趋势。

无线充电速度跃升至 50W

最令人兴奋的改变在于速度提升。新一代 Qi2.2 标准将无线充电功率推升至比较高 50W，这远高于当前 MagSafe 的 15W 和 iPhone 16 使用 30W 适配器下的有线充电峰值 25W。

认证文件显示，新款充电器支持比较高输出功率为 45W，虽然苹果可能在宣传中标称为 50W，但实际表现还将受设备温度、电源适配器兼容性以及软件调校等因素影响。

即便如此，这仍将是苹果历史上无线充电速度最快的一次，并可能跻身智能手机行业优质水平。

iPhone 17 或将率先支持

iPhone 17 预计将成为新款全面支持 Qi2.2 无线充电标准的苹果设备。随着快充成为高端手机的重要卖点，苹果此举无疑将与三星、小米和一加等在无线快充方面领先的厂商展开更激烈的竞争。

快速无线充电不仅提升使用便利性，也重新定义了用户对充电效率的预期，尤其是在旅行、游戏和多任务操作等高负载场景中。

向下兼容旧款 iPhone

令人欣慰的是，苹果仍将保留向下兼容特性。尽管 A3502 与 A3503 为 iPhone 17 优化设计，但据称仍可支持自 iPhone 11 起的多款机型。尽管旧机型受限于硬件条件，无法实现 50W 充电速度，但在磁吸对齐和能效方面也将获得改善，特别是在搭配 Qi 认证的保护壳和配件时，充电过程将更加稳定有效。

更智能的无线充电体验

Qi2.2 标准不仅关注速度，还提升了充电智能化水平。通过更准确的磁吸对位，减少能量损耗、过热和电池损耗。过去无线充电中常见的线圈错位问题导致电能浪费和电池寿命缩短，新 MagSafe 有望缓解这些问题，提高电池耐用度并优化充电周期。

引领无线未来生态

Qi2.2 标准将在未来几个月由无线电力联盟（WPC）正式发布，一旦获得行业广泛采用，将可能成为全球无线充电的新标杆。苹果率先支持该标准，显示其在创新和标准化之间寻求平衡的策略。

如果相关报道属实，iPhone 17 用户将享受比较罕见的无线充电体验，在便捷性与性能之间实现质的飞跃。而这也意味着苹果正加速迈向“无接口”设备生态的未来——在 MagSafe 配件、AirPods 与 Apple Watch 等早已实现无线化的基础上，Qi2.2 MagSafe 充电器或将成为推动这一趋势的重要一步。

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