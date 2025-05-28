腾讯将收购 Hybe 持有的所有 SM 股份，规模达 2433 亿韩元

腾讯正通过收购 HYBE 所持有的 SM 娱乐股份，进一步扩大其在韩国娱乐产业的影响力。

据悉，腾讯目前已经持有 Kakao、Kakao 娱乐、YG娱乐等多家韩流娱乐公司的股份。虽然尚未达到能够直接参与经营的程度，但作为主要股东之一，腾讯有可能在关键事务上产生实质性影响，尤其是在 Kakao 掌握经营权的 SM 娱乐中，腾讯的存在更受瞩目。

腾讯收购HYBE持股，成SM娱乐第二大股东

据 HYBE 与 IT 业界 28 日消息，腾讯的子公司“腾讯音乐娱乐香港”将于本月 30 日通过场外大宗交易方式，收购 HYBE 所持全部 SM 娱乐股份，交易规模约为 2433 亿韩元（约合 13 亿人民币）。

交易完成后，腾讯将持有SM娱乐9.66%的股份，一跃成为第二大股东。而SM娱乐的最 大股东依旧是Kakao（包括Kakao娱乐在内持股合计41.5%），两者持股差距为31. 84 个百分点。未来腾讯在涉及并购（M&A）或章程变更等重大经营事项时，具备一定发声权。若腾讯联合其他股东，也可能对Kakao主导的经营方向形成牵制或影响。

腾讯已深入 Kakao 体系，间接影响力不容忽视

考虑到 Kakao 的控股结构，腾讯对 SM 娱乐的间接影响力可能更大。

早在 2023 年 2 月，Kakao和Kakao娱乐通过联手收购获得了SM娱乐的实际经营权。其中Kakao持有21.61%，Kakao娱乐持有19.89%。

腾讯则通过子公司 MAXIMO PTE 持有 Kakao 的 5.95% 的股份，还通过另一家子公司 Skyblue Creative Investment（天蓝投资有限公司）持有Kakao娱乐 2.96% 的股份。换言之，腾讯与 Kakao 及其子公司 Kakao 娱乐之间存在多层持股关系，具备一定的施压与协同空间。

虽然如此，但腾讯自 2012 年首 次投资 Kakao 以来，一直都没有直接参与 Kakao 经营管理。Kakao方面也表示，即使腾讯成为SM娱乐的大股东，也不会改变其经营权结构。通常只有持股超过30%的情况，才被认为拥有实质控制权，而腾讯目前的持股比例远未达到这一标准。

腾讯对韩流市场持续布局，合作关系广泛

除了SM娱乐之外，腾讯还通过子公司腾讯 Mobility 持有 YG 娱乐4.3%的股份，并与 JYP 娱乐签订合作协议，共同推进音乐内容的全球发行与流通。

总结

腾讯通过一系列投资动作，正不断扩大其在韩流娱乐产业中的影响力，尤其是在SM娱乐 — Kakao — Kakao娱乐的股权链中，逐步构建起间接影响的网络。虽然尚未掌握实质控制权，但其角色已从“财务投资者”悄然向“战略伙伴”过渡。未来一旦行业格局变动，腾讯或许将在韩国娱乐产业中扮演更加活跃的角色。

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