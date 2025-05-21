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蜜雪冰城回应网友倒卖柠檬水赚差价，网友：这违法吗？

2025-05-21 16:40 · 稿源：站长之家

蜜雪冰城 饮料 (3)

近日，一则博主在南京景区摆摊转卖蜜雪冰城柠檬水的内容，在SNS平台上引发广泛关注。

这位博主表示，他在南京梧桐大道景区注意到，周边只有流动小贩售卖矿泉水和冰棍，甚至连便利店哦度没有，于是突发奇想，通过外卖平台订购了几十杯的蜜雪冰城柠檬水，在景区支摊售卖。虽然他将原价 4 元购买的柠檬水，加价至 6 元，但依旧十分畅销，仅 30 分钟内就卖出 20 杯， 3 个半小时累计售出 96 杯（加上2杯自饮，就98杯），净赚 254 元。

这一“创业商机”并非个例。在此之前的 5 月初，就曾发生过类似的“批发转售”事件。当时的主人公是一位大爷，他到门店批量购买之后，拉倒景区售卖，一杯加价 1 元，同样也是迅速售完。

对于此类事件，网民们的评论也是极为精彩。有人认为这种行为“便民又务实”，是摆摊经济的活力体现；有人认为这些案例为我们打开了创业思路……不过，也有部分网民质疑这是否涉嫌“无证经营”、还有担心“食品安全”的。

而作为“当事人”之一的蜜雪冰城也在事件发酵的第 一时间进行了回应，他们表示，已记录相关信息，将由相关部门核实卖家身份是否为员工。

蜜雪冰城

更多评论：

- 为啥不可以，不都是中间商赚差价吗，合理合规；

- 这确实比景区一瓶几十块钱的水便宜多了；

- 缺点是贵了 2 块，优点是不用排队，现货现取，而且是在景区里；

- 中间商：我不生产柠檬水，只是蜜雪冰城的搬运工 ；

- 不喜欢可以不买，就 2 块而已；

- 人家辛辛苦苦去采购，搬到景区，虽说赚了点差价，但也问题不大；

- 好奇问一下，这算违法吗？

……

你怎么看呢？

对此，业内律师指出，转卖者通过正规渠道购买产品，未造假或哄抬物价，且购买者对商品享有处置权，因此不构成违法。但若无营业执照或违反流动商贩管理规定，可能面临行政处罚。

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